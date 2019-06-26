「罵Fxxx髒話」4歲童用刀、玩火　美父母放養育兒：給予孩子童年自由





▲直升機父母（helicopter parent）是指過份介入兒女生活或過度保護的父母。（示意圖／翻攝Unsplash）



國際中心／綜合報導



美國佛羅里達州一對父母的育兒方式不同於那些過度保護小孩的家長們，38歲尼梅什（Nimesh Patel）與40歲蒂娜（Teena Patel）推崇「自由放養育兒」（Free-range parenting），對於小孩的言行舉止完全不制止，希望讓自己的兒子透過做任何事情來瞭解發生後的後果，包括用刀、玩火、罵髒話樣樣來，父母也不會去責備。對於「直升機家長」的育兒方式，尼梅什表示，「許多家長會嚴格控制自己小孩，而沒有給予孩子們童年應有的自由。」

據《紐約時報》報導，4歲的奈倫（Naylan Patel）在父母的放養教育下長大。他會用利刀切檸檬、把比自己高的木頭丟進火裡、一個人逛超市，並在沒有家長陪同下過馬路，即使熬夜到12點不睡覺或用F開頭的字眼罵人也不會被懲罰。奈倫的父母認為，孩子能在事情發生後學到教訓，並瞭解這些行為帶來什麼後果。奈倫的父母也表示，並不是想成為「自由放養」的父母，而只想給予孩子在自己的童年也體會過的自由。



爸爸尼梅什表示，「自己身為一個80、90年代長大的小孩，我們可以跑到離家兩、三公里的地方去玩，但現今這個世代已經完全忘了它。」

在肯亞長大的媽媽蒂娜，也同樣有著自由自在的童年，來到美國取得學位後就希望能找個地方，讓小孩跟狗能無拘無束地遊玩，所以成立了赤腳村（A Barefoot Village）的森林遊樂園，讓孩子們在大自然中玩耍，回歸最原始的自由。她說，「人類作為一種哺乳類動物，在你出生時，就擁有了能生存下來的一切。」而爸爸尼梅什也說，「擦傷和瘀青，這些傷痕都將教會我們寶貴的人生經驗。」他更說，不能理解許多父母小時候也常常跑來跑去玩耍，但現在卻要控制自己孩子的自由。



最後尼梅什和蒂娜表示，沒有要批評或是改變任何人的想法，「我們沒有辦法幫你們當父母。」

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