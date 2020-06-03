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魔鬼終結者？專家稱中國正改造士兵基因，成立超級部隊

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▼《魔鬼終結者5》預告！阿諾回歸戰《權力遊戲》龍母。（圖／翻攝自《魔鬼終結者5》臉書官網）

「魔鬼終結者」戰士，會在中國大陸成真？（示意圖／翻攝自《魔鬼終結者5》臉書官網）

國際中心／綜合報導

英國《太陽報》周一(1日)引述英國「皇家三軍研究所」(Rusi)專家的話發出警告，中國可能正在計畫對士兵進行基因改造，以打造一支「魔鬼終結者」一般的超級部隊。這項讓人驚異的警告發布後，立刻引發熱議。

報導指出，「皇家三軍研究所」的專家說，經過基因改造後的士兵，在戰場上比對手速度更快、力量更強、更聰明，甚至沒有痛覺。他們的聽力和夜視能力也大大提高。

該研究所教授勞思(John Louth)說：「威脅顯而易見。這是真實的。中國很可能砸錢讓自己的部隊淩駕在西方軍隊之上，這很讓人擔憂。」

為證明上述推斷，報導中還提及中國「南方科技大學」副教授賀建奎聲稱自己利用基因編輯技術來製造「基因編輯嬰兒」一事。勞思說：「基因編輯技術已在植物界得到證實，肯定可以應用於人類。我們可以合理推測，中國正在所有的陣線提升戰場士兵的能力。」

上述報導時引述英國專家的話強調：「美國也在軍事生物技術、人類能力增強上投入大量資金，英國在這方面已經落後。」

中國外交學院國際關係研究所教授李海東2日接受《環球時報》訪問時表示，英國專家為炒作「中國威脅論」竟提出如此荒謬、違背正常人理智與邏輯的論調，反映出西方社會內部確實有一批奇怪的人，在對中國的解讀上已進入走火入魔的境地。

2019年，賀建奎因非法實施以生殖為目的的人類遺傳基因編輯和生殖醫療活動，構成非法行醫罪，被判有期徒刑3年，罰款人民幣300萬元。

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