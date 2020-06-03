普丁批准新版「核威懾政策」　定6緊急情況祭核武反擊

▲普丁簽署新版核威懾政策，外界解讀劍指美國近年軍事計畫。（圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

俄羅斯總統普丁2日簽署新版「核威懾國家基本政策」，並即刻生效。該政策指出，俄羅斯將核武器視為不得已的最後手段，會盡可能避免相關軍事衝突，但會將核力量保持於足以威懾俄羅斯潛在敵對國家及其盟友的水準，並列出6種可以動用核武的情況。

據俄羅斯《衛星通訊社》報導，普丁新簽署的「核威懾政策」內容指出，俄羅斯奉行防禦性威懾，重申俄國可使用核武應對涉及國家主權及領土的侵略，遏止潛在敵人對俄國的攻擊。

此外，政策還詳述俄國會動用核武的6種軍事情況，包括「俄羅斯或其盟友領土遭敵方以核武器或其他大規模殺傷性武器打擊」、「可靠情報顯示俄羅斯或其盟友國土遭部署中短程彈道導彈」、「在無核國家境內部署核武器及其載具」、「在俄羅斯及其盟國領土周遭，集結配備有核武載具的常規兵力集團」、「不受控的核武及其載具、製造技術與設備擴大」、「建立與部署太空反導武器及打擊系統」等。

俄羅斯表示，動用核武是最終手段，但會盡力避免最壞狀況發生，該政策的目的主要是讓潛在敵人了解「侵略俄羅斯或其盟友必將招致報復」。而該政策提及會以核武應對非核攻擊的策略，也反映莫斯科當局長期以來對美國軍事計畫的關注。