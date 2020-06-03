指考111學年起不考數乙！　教授：商管科系最受衝擊

▲111學年起指考不考數乙，引發大學、高中都反彈。圖為示意圖，當事人與本新聞無關。（資料照）

圖文／鏡週刊

111學年起大學學測考數A和數B，改為分科測驗的指考仍考數甲但刪除數乙，有大學數學系教授認為商管科系最受衝擊，恐難透過剩下考科找到合適人才。

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根據《聯合報》報導，據108課綱，數學科以「將來要用多少就學多少」為原則，因此高二分流為較難的數A和較易的數B兩科，數A銜接高三的數甲，適合攻讀理、工、醫科的學生，數B則銜接高三的數乙，適合要攻讀商管的學生。而數甲、數乙屬加深加廣選修課，若學生打算攻讀文、法、藝術等對數學需求較低的科系，高三可不修數學。

報導稱，中央大學數學系副教授單維彰認為，數乙是專為商管與社會科學學群的專業學習做準備，會教到經濟模型與推論統計所需的基本微積分，應有資格成為關鍵學科之一，盼招聯會重新檢視。他也指出，若不考數乙，在至少採一科規範下，商管科系可能會採最相關的公民科。

而建國中學數學老師曾政清則說，不考數乙，等於社會組選讀商管科系學生只通過數B認證，不一定修過數乙所教的微積分等單元，擔心有銜接問題。若有商管科系因此改採數甲，反讓想讀商管的學生「學太多」。



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