陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

圖文／鏡週刊

衛福部長陳時中在防疫期間擔任疫情的指揮官，領導台灣防疫有成，使得他在全台灣人氣不斷攀升，許多人也開始好奇阿中部長的妻子孫琬玲，然而孫琬玲相當低調，擁有不為人知的「音樂家」身份，當年阿中也「第一眼就被她電到」而一見鍾情，發展出許多有趣的故事。

陳時中的人氣隨著防疫有成的關係而水漲船高，近日也接受節目《我是救星》的專訪，被陳雅琳訪問到許多阿中不為人知的一面，其中甚至還聊到許多私生活，包含與目前妻子孫琬玲結識的過程等，讓許多人的相當驚訝。

阿中表示，自己雖然是在雙方父母都在的狀況下「相親」認識孫琬玲，但他當下一看到她就已經「被電到」「一見鍾情」。孫琬玲的身份也讓許多網友相當驚訝，其實她是一名著名的大提琴家，氣質十足，也相當才華洋溢。

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陳時中表示，自己在婚後常被妻子抱怨「花太多時間在別人身上」，太過熱衷於公共事務，但卻依然會在背後支持著他，以及他的理念。最後陳雅琳詢問陳時中「有沒有想過就開個牙醫診所，當個賺大錢的牙醫師過好日子？」陳時中竟坦言「從沒想過」，因為他希望「做影響更多人的事」，讓許多網友都相當感動。



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