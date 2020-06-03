台東大型柴油車多元補助　12月10日前申請最高補助65萬

▲為有效減少污染排放量，設籍台東縣1期至3期的大型柴油車輛，汰舊換新最高可補助65萬元。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

為有效減少柴油車污染排放量，只要設籍台東縣1期至3期的大型柴油車輛，不論是要汰舊或換新或換中古或加裝空氣污染防制設備或調修燃油控制系統皆有補助，補助金額依申請項目而不同，其中汰舊換新最高可補助65萬元，補助期間即日起至109年12月10日止。

▲大型柴油車補助非常態性，如有汰舊換新需求也符合補助辦法申請者，請加快腳步辦理補助。

環保局表示，依據補助辦法只要完成1期至2期大型柴油車車體回收及車籍報廢手續，且在前後六個月內購買3期以上中古車或5期或6期新車，另外完成3期大型柴油車車體回收及車籍報廢手續，且於前後6個月內購買4期以上中古車或5期或6期新車，都可以在109年12月10日以前，申請汰舊換新的補助。

空氣噪音防制科指出，大型柴油車補助非常態性，近期也因肺炎疫情影響車主營收有銳減的情形，呼籲車主如有汰舊換新需求也符合補助辦法申請者，請加快腳步與環保局連繫辦理補助。

提醒車主今年12月11日以後，最高金額將減到60萬元，請把握機會，相關辦法皆可上行政院環境保護署移動污染源管制網參閱https://mobile.epa.gov.tw/epb/，洽詢專線089-384177。

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