湖北類包機今晨231人解隔離　一曲《回家》唱出90天滯留辛酸

▲滯留湖北「類包機」台灣人，今晨有231人解除隔離。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

記者陳政錄／台北報導

搭乘4月20、21日湖北「類包機」返台的民眾，今晨6時30分，第一批231人14天隔離期滿，從新竹、湖口檢疫所返家。回首滯留90多天以來的辛酸，湖北台胞返鄉自救會的他們寫了一首歌《回家》感謝各界幫助，雖過程中難免「沮喪和失望」，路途上寒冷又遙遠，但「回家是唯一信念」，因為有很多人一路守護著。

據了解，第二批由政府協請華航，以從上海起飛的定點定時航班，接返滯留湖北台灣民眾的「類包機」，分別於4月20、21日晚起飛，各載回231、229名旅客，送往新竹、湖口、龜山、烏來等北部檢疫所，雖過程偶有傳出民眾身體不適，但所幸目前病毒核酸檢測均為陰，因此首批231人於今晨6時30分解除隔離，另229人將於6日0時0分解除隔離返家。

▲4月20日類包機接返滯留湖北231位台灣人，晚間9時21分左右降落桃園機場時，進入機棚檢疫。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

根據滯留湖北台灣人提供的畫面，可見今晨檢疫所安排數輛遊覽車，接送拿著大包小包行李的民眾回家，眼見回家在即，不少人情緒都相當激動，有人坦言「所有的辛苦，磨難都過了，其實回頭看看這一路走來，也未必不是因禍得福，收穫朋友，收穫堅強。」



也有人說，他待在武漢四個月了，終於順利搭上第二批類包機回台，到現在終於解除隔離，真的非常感動；另有人在感謝信中提到，原本幾次沒搭上包機又被註記管制時，一度「漸漸覺得自己不再被台灣接納」，所幸後來在兩岸政府與自救會的努力上，仍搭上淚包機返台，感謝蔡總統、蘇院長、陳部長等人的協助。他還在過程中，也陪同一位同樣滯留在武漢的84歲老先生，一起前往上海，經歷多日奔波折後，現在最想盡快回歸正常的生活。

值得注意的是，回首1月23日武漢因新冠肺炎疫情封城後，一路走來的辛酸，救援會徐正文表示，有音樂人自發協助作曲，送與湖北台胞返鄉救援會，並由自救會成員與先前滯留湖北宜昌，搭第三次包機回台的台灣歌手奶綠太希（藝名）、滯留者親友劉朕彰（Kane）等一同作詞、演唱完成歌曲《回家》，抒發90多天以來的心情，也感謝各界的守護。

歌詞提到，「關於沮喪和失望，我只想不再流浪，回家是唯一信念」，認為因為想著家鄉、家人，「讓等待，化成了勇敢的信念」，即使「路途還遙遠呢」，但大家都不害怕，因為「你愛著我、你守護我，沒離開過。」

▼湖北類包機台灣人返台當天，有一家三口疑因身體不適出現症狀送醫，所幸後來無恙。（圖／記者陳以昇攝）

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