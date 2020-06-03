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拒酒測攔檢挨罰18萬…無照男怨警「執法太溫和」：為何沒強制攔我！

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▲▼海山警分局加強攔檢，2小時內抓了54件噪音改裝車。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲陳姓男子經過酒測攔檢哨時拒檢，被開出1張18萬元罰單，他不服提行政訴訟。（示意圖／記者陳豐德翻攝）

記者徐愷昕／台中報導

無照騎車的陳姓男子行經酒測攔檢哨時拒檢就算了，還跑給警察追！警方認定他拒絕受測，開出18萬元罰單，陳男不服提行政訴訟，堅稱自己沒喝酒，並控訴警方執法太溫和，僅以口頭示意攔檢，沒有強制將他攔下，害他掉入高額罰單的陷阱中，希望法官能撤銷裁罰。

先前因拒檢酒測被吊銷機車駕照的陳男，2019年8月28日深夜11時許騎車行經台中市大里區仁化路與練武路口時，見前方正在執行酒駕攔檢，因深怕自己無照會被抓，竟直接闖越。警方認為他「不依指示停車接受稽查」，行為已明顯違規，遂開出1張18萬元的罰單、吊銷他汽車駕照，並應參加道路交通安全講習。陳男不服挨罰，提行政訴訟。

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法庭上陳男辯稱，以前遇到攔檢時，警察都會用指揮棒將人攔下，命令騎士停到路邊熄火受測，但這次警方僅以口頭喊「喂、喂」，沒有強制攔下，他單純想說慢慢通過，就不會挨罰，怎料卻掉入更大陷阱，一罰就是18萬，「這不就是不讓人有活路嗎？」

陳男堅稱自己當天沒有喝酒，也沒有聽到警察要他停下的聲音，強調因當時已到家巷口，四周站著幾位鄰居讓他稍有分心，不清楚後方有警察在追，最後更感嘆，「以前警察抓人又快又猛，現在真是差太多了」，認為警明顯就是陷他於不義，為了要開出更大筆的罰單，對此請求法官能撤銷處分。

台中高分院勘驗相關錄影畫面後發現，員警當下不僅有表示，「停車，喂」，甚至還上前追逐約5分鐘，直到陳男騎入小巷甩開警車才作罷，審結判陳男敗訴。全案定讞。

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