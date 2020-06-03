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中衛口罩5大電商今上架！最早10點開賣　最多1人可以買4盒

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▲▼彩色口罩。（圖／中衛提供）

▲因應網友敲碗想要彩色口罩，中衛透露3日起「櫻花粉、炫霓紫、深丹寧、櫻桃紅」將在電商平台陸續釋出。（圖／中衛提供）

記者葉國吏／綜合報導

口罩6月1日起解禁可以自由買賣，老牌口罩廠「中衛」上架時程備受關注。中衛日前宣佈，五大電商通路將在3日起上架販售，東森購物網預計6/3下午開賣首批6,000片中衛成人醫療口罩，每盒50片裝售價300元。另外經典「謝金燕姐姐款－蕾絲口罩」也會重新販售，讓許多民眾敲碗等待。

中國衛生材料生產中心股份有限公司1日公布新售價，彩色口罩 （單色素面款）定價一盒50片，售價300元，而預計本周將會生產「酷黑」以及「天空藍」2款口罩，民眾皆可到康是美、屈臣氏等27家實體商店通路購買，至於電商平台則是在今天會上架。

請繼續往下閱讀...

博客來在臉書宣布在上午11點限量開賣，有深丹寧、櫻花粉、櫻桃紅三色供選擇，單盒50片300元；另也有3D立體酷黑款口罩，每盒50片裝699元，每一個款式限購一盒，每人最多可一次購入4盒。

▶︎5大網購6/3起開賣盒裝口罩　首波2款4色「售價、限購方式」一次看

東森購物下午開賣首批6,000片中衛成人醫療口罩，並以盒裝販售，共有深丹寧、櫻桃紅2色，一盒50片裝，每盒售價300元，換算單價為每片6元，每人限購2盒；平台表示， 口罩採24小時快配，今天下單隔天到，而開賣後將持續補貨上架，兒童用口罩則積極規劃中，消費者可以定期瀏覽頁面。

PChome 24h購物則在今天下午開賣，其中包含平面口罩，每盒50片300元，有深丹寧、櫻花粉、櫻桃紅三色可選，每人限購2盒。

momo購物網在今晚8點開賣，但不分平面或立體「每人限購一盒」，momo購物網指出，本週末更預計開賣薰衣草紫色，下週起陸續開賣濾得清、天天等其他品牌醫用口罩。

Yahoo奇摩購物中心則在6/3上午10點起正式限量開賣，首波數量多達萬片，平面款多了櫻桃紅可供選購，立體款為酷黑色，單盒售價499元。

▲▼謝金燕姐姐款口罩將重出江湖。（圖／翻攝中衛臉書粉專）

▲謝金燕姐姐款口罩將重出江湖。（圖／翻攝中衛臉書粉專）

另據了解，萬眾矚目的「謝金燕姐姐款－蕾絲口罩」也確定重出江湖啦，目前已列入生產排程，一旦原物料充足就會馬上動工！這款口罩被網友喻為「時尚口罩先驅」，標榜素顏也能露出電眼，且在謝金燕的搭配穿搭下更顯特色，當初不少網友看到後紛紛表示「帥到哭」、「超美」、「買不到都捨不得用」，但現在也可以期待啦。

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