民眾控：打我2秒腳就斷！暱稱「瘋狗」警2年被投訴8次　槍對準毒蟲頭重踹

▲陳男說，林姓員警從沒道歉過。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

桃園市大園警分局大園派出所28歲林姓員警，2018年任職於蘆洲分局出勤了解交通事故時，卻失控壓斷一名陳姓男子的左腿，事發2年無法達成和解，如今對簿公堂。對此，林員正常上班值勤，但不願受訪；而他因工作很拚、很衝，讓同事暱稱為「瘋狗」，但在蘆洲任職的2年也遭投訴8次。大園警分局說，林員狀況很正常，到桃園後也都沒被投訴。

遭弄斷腿的陳男回想2018年11月發生的事依舊氣憤，他受訪時表示，「打我大概沒2秒，我腳就斷了，我就跟他講說『對不起我腳斷了』。那他不理會也一直打，因為他認為是我在開玩笑，所以他繼續打。」

陳男表示，現在只要久坐就會站不起來，因為血液循環比較不好；林員從頭到尾都沒有來道歉過，「他也不認為自己是有錯的，他認為他是合乎比例原則。那我的腳會傷那麼重，是因為我的糖尿病。」

▲▼陳男被林員壓斷左腿，肩膀也有傷勢。（圖／東森新聞）

▼陳男表示，現在只要久坐就會站不起來。（圖／東森新聞）

陳男指出，當年就怕事情被鬧大，蘆洲分局長還親自協助談和解，但他有幫派背景，加上有糖尿病史，起初求償300萬被拒絕；林員家屬還說，已問過律師一條腿就值20萬元，導致和解至今沒有結果。目前林員轉調大園派出所，低調不願多做回應。

而林員今年28歲、警專33期畢業，因工作很拚、很衝，讓同事私下暱稱「瘋狗」，光在蘆洲任職2年，就有8次被投訴紀錄，包含處理違停爆發口角、3次拒絕受理民眾報案，還遭投訴處理車禍態度不佳，以及態度太過跋扈。他也曾和同仁一起逮捕毒犯時，對已被壓制在地的嫌犯頭部重重踹一腳，還一度拿槍抵住另一名毒蟲的頭部。

對此，林員2019年10月到大園派出所任職，雖過去頻頻惹出執法過當爭議，但大園警分局副分局長詹枝松力挺說，林工作勤務都很正常，也算是認真，來到桃園後也都沒有遭到投訴；針對林過去的爭議再被翻出，也會協助後續和解問題。

▲▼林員曾在追捕毒蟲時，用腳重踹一名嫌犯頭部，還拔槍對準另一名嫌犯的頭部。（圖／東森新聞）

▼林員今年28歲、警專33期畢業，因工作很拚、很衝，讓同事私下暱稱「瘋狗」。（圖／東森新聞）