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守護員警生命安全　熱心企業慨贈AED

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▲久鑫科技股份有限公司負責人陳章南先生，在協企企業公司總經理黃鈴蘭引介下，捐贈2台AED（自動體外心臟電擊去顫器）給台南市警佳里分局，由分局長斯儀仙代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲久鑫科技股份有限公司負責人陳章南先生，在協企企業公司總經理黃鈴蘭引介下，捐贈2台AED（自動體外心臟電擊去顫器）給台南市警佳里分局，由分局長斯儀仙代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

久鑫科技股份有限公司負責人陳章南先生，在協企企業公司總經理黃鈴蘭引介下，捐贈2台AED（自動體外心臟電擊去顫器）給台南市警佳里分局，28日下午2時舉行捐贈儀式，由分局長斯儀仙代表接受，回贈紀念品感謝善舉。

▲久鑫科技股份有限公司負責人陳章南先生，在協企企業公司總經理黃鈴蘭引介下，捐贈2台AED（自動體外心臟電擊去顫器）給台南市警佳里分局，由分局長斯儀仙代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因陳章南先生有要務不克到場，特請協企企業公司總經理黃鈴蘭代為致贈，並代為轉達陳章南先生有感於突發性的心臟急症，及時的急救成了與時間搶生命最大的關鍵，儘管醫療院所近在咫尺，也無法確保能有百分百的及時救護，為了彌補這樣的狀況，俗稱AED的自動體外心臟電擊去顫器 ，對心因性猝死或突發性心律不整倒下的病患，其急救成功率可有效提升，爭取黃金急救時間。

▲久鑫科技股份有限公司負責人陳章南先生，在協企企業公司總經理黃鈴蘭引介下，捐贈2台AED（自動體外心臟電擊去顫器）給台南市警佳里分局，由分局長斯儀仙代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佳里分局長斯儀仙表示，這2台AED分別放置在佳里派出所及七股分駐所，自動體外心臟電擊去顫器AED，因為使用的方式相當容易，坊間稱之為傻瓜電擊器，是一台能夠自動偵測傷病患心律脈搏並施以電擊，使心臟恢復正常運作的儀器，為了讓AED發揮必要時之成效，特別在2月份聘請佳里奇美醫院指派醫護人員辦理訓練課程，讓所屬員警學會如何操作，期盼能在關鍵時刻對患者伸出援手，減少憾事發生。

・卸妝、清潔、按摩、保養一次完成

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