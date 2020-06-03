享受親子時光　怎麼挑選家人吃了開心、媽媽安心的零食

▲樂事「自然滋味」系列就是以「自然」做為產品特色，讓全家人安心享受的美味洋芋片，輕鬆無負擔。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

近日全球都籠罩在疫情的影響，讓越來越多人更加重視「身體免疫力」的重要性，除了外部防護以外，開始從飲食方面下手來調理身體，因此不論是保健食品、有機蔬果、抗菌相關產品都成為民眾購物首要參考的指摽，食品就是要越自然、越少添加其他成分越好。而身為家庭健康防護第一道把關的靈魂人物「媽媽」，在替家人選購零食時也開始朝向「自然」的零食為購買首選。

而因為疫情讓大家待在家裡的時間變多了，親子間自然也有更多相處的時間，不管是膩在一起觀賞電影、玩遊戲、或是親子間談心，都少不了零食替親子時光增添樂趣，而洋芋片就是列在大人小孩都會愛不釋手的首推名單。但媽媽總是會擔心洋芋片吃太多會對身體造成負擔，每次看成分又會開始頭痛，這時候以樂事「自然滋味」系列受到許多媽媽的青睞，主打無添加味精、人工防腐劑、人工色素的樂事自然滋味，就能滿足想要輕鬆安心吃的消費者。

最了解媽媽需求的樂事推出「自然滋味」系列，選用新鮮馬鈴薯製成、佐以簡單的調味料，以「自然」、「無添加味精、人工色素、人工防腐劑」為特色，讓口味上更加清爽不死鹹，打造輕鬆無負擔的零食新選擇，讓家人都能更安心的享受愉快的零食時光。而除了能享受到食物原味的海鹽口味外，還推出大人小孩都愛的「佐賀御燒海苔」新口味，洋芋片散發自然海苔迷人香氣，清爽、好吃到停不下來；新口味「羅勒青醬嫩雞」也不會讓你失望，以誘人的自然羅勒香氣，搭配薄脆的餅片，口感層次豐富、清爽不膩口，一推出立即受到大小朋友歡迎，讓現在不能隨便到戶外跑跳的時候，能安心享用美味。

隨著疫情慢慢舒緩下來，不管是到戶外去野餐露營，還是到海邊踏浪踩水，樂事自然滋味都替大家做好了準備，加碼推出「野餐驚喜箱」要送給大家，只要拎著一籃出門，帳篷、充氣沙發、地墊、樂事自然滋味洋芋片都替你準備好放在一袋，不管是拍照打卡、或是讓小孩在帳篷裡翻滾，只要到樂事粉絲團Facebook活動貼文底下留言就有機會通通帶回家。

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