台東夏雪芒果夯！果農被偷4百公斤　大嘆：一生必吃小偷必偷

▲獲悉轄區內有果園遭小偷光顧，知本派出所不等當事人報案已經主動偵辦。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東市郊區的夏雪果園，日前遭到竊賊下手盜走4百公斤的夏雪芒果，讓農民苦不堪言相當心疼，台東果樹產銷班第34班青農蕭諺廷說，前年在縣長饒慶鈴打出芒果界的LV之後，成功登陸香港高端市場，竟引來小偷覬覦，一生必吃頓時變成小偷必偷！

縣府農業處長許家豪為遏止偷竊歪風，22天特別拜訪縣警察局長邱文亮，代表農民向縣警局求援，希望加強巡邏果園的重要路段，以打擊竊賊、保護農產，當場獲得邱局長正面回應及交辦；台東市知本派出所代理所長黃彥彰強調，已掌握相關資料，很快將竊賊繩之以法，將以加重竊盜罪移送。

▲夏雪芒果集合各種芒果的優點於一身，自然受到挑嘴的香港市場青睞。

台東市果農張四維在知本開發隊種植1.2甲地的夏雪芒果，今年剛好進入第三年要正式採收，豈料遭到竊賊光顧，偷走4百多公斤的夏雪果實，他說，由於全園採用自然農法，即使果實外表不佳自產自銷也有1公斤1百元的忠實客戶，豈料遭小偷一夜之間偷走八成，真是歹年冬！

返鄉投入夏雪栽種有成的蕭諺廷青農指出，面對西部愛文上市、崩盤的衝擊，今年夏雪價格仍然維持去年的好價格，A級果外銷價格1公斤2百元左右，由於年初寒害造成減收，目前銷售香港更加搶手，這幾天已經加派人力趁雨停採收，準備外銷香港。

▲青農蕭諺廷說，夏雪芒果前年在縣長饒慶鈴打出芒果界的LV之後，已成功登陸香港高端市場。

至於夏雪為何能在動盪的芒果市場開出紅盤，蕭諺廷青農表示，夏雪有土芒果的濃郁香氣、愛文的細緻果肉、金煌的甜美風味，集合各種芒果的優點於一身，自然受到挑嘴的香港市場青睞。他預估今年仍有30萬公斤，一公斤200元左右的價格可以賣到香港。

黃彥彰代理所長表示，獲悉轄區內有果園遭小偷光顧，不等當事人報案已經主動偵辦，目前過濾出關鍵時段及路段的監視畫面，還有附近駕訓場、民宿業者也主動提供錄影畫面供警方參考；黃彥彰說，已掌握明確資料，應是2到3人的竊盜集團所為，且從摘折樹條預留50公分的長度讓夏雪芒果後熟的情況來研判，小偷應有農業相關背景，會盡速積極偵辦、逮捕歸案。