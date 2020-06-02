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不等振興三倍券！愛買搶先推限時7天「百樣商品買1送1」　白米、衛生紙都有

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▲▼愛買量販。（圖／記者蕭筠攝）

▲愛買不等振興三倍券上路搶先推出優惠。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

後疫情時代來臨，政府今（2）日公布「振興三倍券」使用相關配套方案，民眾可用1000元買到一本3000元的現金券，預計7月15日正式上路，不過量販通路業者不等了，宣布將從明（3）日起限時7天推出200樣商品買1送1，還有第2件5折等優惠，提早幫民眾省荷包。

▲▼愛買推出200款商品限時7天買1送1優惠。（圖／業者提供）

▲▼愛買推出200款商品限時7天買1送1、第2件5折優惠。（圖／業者提供）

▲▼愛買推出200款商品限時7天買1送1優惠。（圖／業者提供）

愛買稍早宣布推出限時7天好康大放送活動，網羅200款民生用品祭出買1送1或第2件5折優惠，包括有生鮮、米油、糖餅、飲料、家庭清潔、夏季服飾等民生用品通通買1送1，如舒潔兒童學習抽取衛生紙、妙管家強效洗衣精、UCC濾掛式咖啡系列24入等買1件就免費多1件。

另外還有50款商品第2件只要5折，包括多芬沐浴乳系列、掬水軒高纖蘇打餅等都有，明（3）日起至9日正式開跑，且活動期間家電還有購買指定商品送好禮活動。業者表示，此次推出超殺優惠就是要讓民眾免領券、免綁定、免預購，用「1倍」的價錢擁有「2倍」數量民生商品，讓民眾在6月提前先省一波。

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