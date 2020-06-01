拿駕照未滿半年　18歲少男騎士撞左轉公車亡

▲李男撞上左轉公車後倒地，地面留下大量血跡。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導



台北市一名18歲男子於31日晚間11時許，騎車行經松山區民生東路四段時，遇到一輛公車從對向車道左轉光復北路，男子閃避不及撞上公車車尾，當場流出大量鮮血倒地，被送醫急救後仍因傷重不治。警方已在事故現場拍照採證，並透過酒測排除公車駕駛酒駕，將派員到醫院調查案情，同時調閱監視器釐清事故原因。

▲公車駕駛經酒測排除酒駕。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，18歲的李姓男子拿到駕照不到半年，事發時騎乘機車由西往東行經民生西路四段，在光復北路路口時，遇到林姓男子（53歲）駕駛的公車從對向車道左轉，林男左轉時疑似未注意直行來車，加上李男疑似車速過快閃避不及，2車在路口撞上，李男傷重倒地，地面留下大量血跡。

路人見狀紛紛報警，警消獲報出動救護車前往，發現李男傷勢過重已無呼吸心跳，於是緊急將他送往三軍總醫院急救。而警方則在現場擺放三角錐，進行交通管制同時拍照採證，警方在公車右後方車身發現擦撞痕跡，將調閱車上的行車記錄器畫面了解公車行車動態。

▲李男機車後照鏡歪斜，公車車身則留有擦撞痕跡。（圖／記者游宗樺攝）

警方經酒測已排除林男酒駕，李男酒測值則有待抽血檢測。並派員到醫院了解案情，將調閱監視器以釐清事故原因及肇事責任。事故現場經採證完成後，警方已排除事故車輛，恢復現場交通。

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