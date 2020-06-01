驚悚畫面曝光！18歲男拿駕照不到半年…直行「遇公車左轉」滿地血痕慘死

記者張君豪、游宗樺、戴若涵／台北報導

台北市松山區5月31日深夜11時許發生一起車禍！一輛公車沿民生東路內側車道準備左轉光復北路，此時直行的18歲男騎士因閃避不及撞上公車車尾，當場血流一地。警方獲報到場，緊急將他送醫搶救，但仍不幸身亡，初判是公車未禮讓直行車釀禍，詳細事故發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

▲18歲直行騎士與公車碰撞亡。（圖／記者張君豪翻攝）

回顧事發經過，53歲林姓公車駕駛當時沿著民生東路（東往西）內側車道，準備左轉光復北路時，與在民生東路直行的18歲李姓騎士發生碰撞，導致李男顱內與胸腔出血，地面留下大灘血跡，目擊民眾見狀，趕緊報警處理。

警消人員獲報到場，發現李男已失去呼吸心跳，趕緊將他送往醫院搶救，但1日凌晨0時33分李男仍因傷勢過重不幸宣告不治，而林男酒測值為0。警方初步研判，疑似是公車未禮讓直行車先行才會造成這起事故發生。

事故現場附近監視器畫面也曝光！只見公車左轉光復北路，此時李男因閃避不及，當場撞上公車車尾，安全帽也噴飛。據悉，李男拿到駕照不到半年，如今卻發生悲劇，令人不勝唏噓。

▲▼李男撞上左轉公車後倒地，現場滿地血痕，令人怵目驚心。（圖／記者游宗樺攝，下同）

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