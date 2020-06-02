借錢買外套！實習妹被逼肉身抵債　色廚師「壓床硬撈」…還喊：一回生二回熟

▲張男藉故把實習生帶回家，還趁機將她壓制在床上猥褻，遭判刑1年。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／台北報導

桃園一間飯店的張姓廚師覬覦實習生小欣（化名）的美色，藉故將人帶回家壓在床上強吻、摸下體，更口出狂言，「我們都成年人，一回生二回熟」，讓小欣崩潰提告。一審法官審理後依強制猥褻罪判張男1年徒刑，他不服提出上訴，但遭二審法官駁回。

判決書指出，張男因在桃園某飯店擔任廚師而認識小欣，而2017年10月間因小欣跟他借錢買外套，他便趁勢將人約回家。孰料，2人獨處一段時間後，張男色心大起，一把將小欣抱起後回房，並將人壓制在床上強吻、摸下體，所幸小欣奮力抵抗，他才停止動作。小欣返回飯店宿舍後崩潰大哭，隨後在友人的陪同下通報飯店主管、學校以及家人，並報警提告。

不過，張男到案後否認犯行，還辯稱自己不斷勸阻小欣，要對方不要買這麼貴的外套，隨後就騎車載小欣返回宿舍，並未對小欣做出任何猥褻的行為。此外，張男的辯護律師也稱，小欣證詞前後不一，與張男相約碰面的理由竟有4個版本，況且她的宿舍離張男住處並不遠，若真遭到猥褻，可自行離去，不需要搭乘張男機車，認定小欣證詞有很大的可疑之處。

對此，小欣嚴正駁斥表示，2人當時在張男家時，張男不斷對她毛手毛腳，一路從頭摸到背，還趁她不注意將她一把抱回房間，並壓制在床上強吻。當時小她不斷反抗，但張男卻不斷想伸舌頭，還說，「反正我們都是成年人，一回生二回熟」、「做這件事只有你知我知」，後來還伸手進到褲子內撫摸下體，讓她連跑都跑不掉。

小欣還提到，當時她堅持要返回宿舍，張男見狀還要載她，而她起初拒絕，但對方相當堅持，又因外頭下著大雨，自己對附近也不熟，只好讓對方載。誇張的是，張男在途中竟還開口邀約小欣周末到他家睡，讓小欣相當崩潰。

法官審理時，小欣證詞並無前後不一，而她在描述的過程中，更數度出現淚崩的情形，與一般性侵害受害人飽受委屈、感受壓力，且回想案發過程產生強烈情緒反應而伴隨哭泣等情況相符，再加上小欣友人及校方等也出面證稱，小欣返回宿舍時全身溼透，情緒崩潰，法官因此認定張男犯行，並依依強制猥褻罪判張男1年徒刑，他不服提出上訴，但遭二審法官駁回。全案可上訴。

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