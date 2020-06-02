「振興券＋擴大國旅」補超大！自由行玩「本島＆離島」現省4200元

▲觀光局祭出國旅補助，刺激觀光消費。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

行政院今日公布振興「三倍券」使用方法，預計7月15日起上路，支付3000元可回饋2000元。另外7月到10月將實施擴大國旅方案，自由行可補1000元、離島加碼1200元、團客700元。若以在台自由行1晚、離島1晚為例，等於可補2200元，搭配振興三倍券回饋2000元，現省4200元；跟團三天兩夜則共可省4100元。

交通部觀光局預計投入40億元，祭出國旅補助計畫，適用時間為7到10月。初步規劃自由行旅客每房每晚補助1000元，離島加碼1200元、團客每人每日可補700元，每團上限3萬元，每家旅行社申請上限35團。

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▲離島加碼補助1200元。（圖為澎湖風景／記者蔡玟君攝）

觀光局表示，團客部分一日遊不可申請，至少需兩天一夜的團遊才適用，等於每人最少可補1400元起跳，以此鼓勵旅客跟團出遊。此外，團客補助不限次數，在計劃實施期間，跟團幾次都可以領取補助。

旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，目前擴大國旅計畫方案已送交交通部審核，預計近日就會宣布，據了解，這次計畫沒有特別針對星級旅館或台灣觀巴等加碼。

若將振興三倍券搭配擴大國旅補助使用，以自由行為例，若在台本島住一晚、在離島住一晚，擴大國旅補助2200元，搭配三倍券回饋2000元，等於現省4400元；若是跟團三天兩夜，擴大國旅補助2100元，搭配三倍券回饋2000元，現省4100元。