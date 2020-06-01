台南男子騎車出門消失1天…定位驚見疑「墜橋10米」陳屍河床

▲台南市1名陳姓男子離家失去音訊，警消人員在楠西區曾文一號橋下河床發現陳屍該處，經吊掛上地面，交由警方調查處理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1名25歲陳姓男子騎車外出後即失去音訊，善化分局接獲家屬報請協尋，警方調閱路口監視器及手機定位，在楠西區曾文一號橋發現失蹤者機車，經擴大搜索於1日晚上約9時在河床發現疑似失蹤者，惟已明顯死亡，初步研判疑係從橋上墜落10米深沒水的河床身亡，全案目前由玉井分局調查處理中。

據了解，1名陳姓男子（有精神疾病，領有身心障礙手冊）自5月31日下午5時30分許騎機車出門後就沒回家，陳男的父親向善化分局報請協尋，警方調閱路口監視器及手機定位，循線在1日晚上8時57分許，在楠西區曾文一號橋發現失蹤者機車，附近無人，橋下無水。轄區玉井分局通報台南市消防局協助搜尋，119派遣楠西消防分隊消防人員前往協助。

楠西消防分隊消防人員在橋下河床，發現1名疑似失蹤者倒在該處，消防局增派玉井分隊人車前往支援，惟目測懷疑當事人可能已經死亡，即下河床直接接觸失蹤者，深夜10時6分消防人員接觸到該名失蹤者，人已明顯死亡。初步研判失蹤者疑似自約10米高橋上跳下墜落河床而亡，現場並未發現有留遺書。

消防人員以吊掛方式，將失蹤者陳男遺體吊掛上地面，而後交由家屬、玉井分局員警調查處理善後事宜。

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