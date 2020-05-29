通姦除罪…千名「小三」「小王」免刑責　律師：正宮不用擔心！還有民事求償

▲大法官宣告通姦違憲，全國院檢偵審中約千名被告解套，但仍有民事賠償責任。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者孫于珊／台北報導

見證歷史性的一刻來臨，大法官29日下午4點宣告《刑法》第239條通姦罪違憲，即日起除罪，全國院檢偵審中約千名被告將可免除刑罰，法官可依法直接判決「免訴」。但千名被告還不能高興太早，仍必須負起民事責任。

中成國際法律事務所律師陳禾原說，《刑法》通姦罪過去成立的要件很嚴格，必須有證據顯示男女性器接合，口交、親吻等親密行為均不足構成犯罪要件，因舉證不易，許多提告的元配不僅提告不成，甚至為了蒐證遭反控妨害秘密、侵入住居等罪，引發不少爭議，因此一般仍是循民事侵害配偶權的方式救濟較為有效。由於民事侵權訴訟的要件及舉證責任均較為寬鬆，只要證明配偶與他人有諸如親吻、擁抱等不當的親密關係，即有可能獲判賠償。

律師陳禾原表示，倘大法官宣告通姦罪違憲，預計可減少上述通姦罪引發的不法取證及舉證困難等爭議，未來通姦案件將聚焦於民事訴訟，配偶可以通姦為由訴請離婚，同時請求損害賠償，並要求分配剩餘財產。

▼法務部統計歷年通姦罪起訴率。（圖／記者劉昌松翻攝法務部網站）

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