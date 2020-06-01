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解封倒數人潮回來了！高鐵宣布6/30起再大增班　每周多增加121班

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▲新冠肺炎疫情趨緩，搭乘公車、高鐵等大眾運輸仍要配合戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

▲新冠肺炎疫情趨緩，高鐵逐步啟動增班計畫。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，6/7起將全面解封，民眾也能逐步回歸正常生活，台灣高鐵經持續檢視旅運需求，決定自6月30日起進行增班，總計每周提供949班次列車的旅運服務，較5月18日起實施「短期班表」之每周828班增加121班，班次提升近15%。

高鐵表示，6月30日起加開之各班次列車，將依發車日前28天之售票規則，逐日開放購票。旅客可自6月3日（三）凌晨零時起，透過24小時服務之高鐵合作便利商店、網路訂票、「T Express」行動購票App及語音訂位系統，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機購票。

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▲▼長榮+高鐵「快旅台灣 慢享生活」住房最低2,499元起，加購高鐵對號座享全票6折優惠。（圖／長榮提供）

▲高鐵6/30起再次增班，每周較疫情期間增加121班次。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

先前受新冠肺炎疫情影響，嚴重衝擊運量，因此高鐵啟動二階段「短期調整班表」，自5月18日第二階段實施後，每周開行828班次列車。因應5月下旬以來疫情持續趨緩、旅運需求逐步回升，高鐵也滾動檢討結果，機動增班。

自5月25日起，已於通勤時段每周增開4班次列車，續於6月1日再增開6班；隨後自6月12日至6月23日間於周五至周日增開33班，以滿足返鄉、出遊旅客需求。

▲新冠肺炎疫情趨緩，搭乘公車、高鐵等大眾運輸仍要配合戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

▲高鐵提醒，在保持社交距離前提下可於列車上飲食，但非飲食期間仍須全程戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

這次則在端午疏運後，6月30日起再增開78班，總計較原828班次共增加121班次（南下71班、北上50班），每周提供949班次列車的旅運服務，以更加充足之運能，方便旅客規劃行程。

高鐵敬請旅客乘車時配合政府各項防疫最新指引，力行「防疫新生活」運動。搭乘高鐵在保持社交距離前提下，可於列車上飲食，非飲食期間仍應全程配戴口罩。

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