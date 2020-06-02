暖心！父親病逝房貸未繳完險遭拍賣　苗栗善心人集資28萬助年幼姐弟保屋　

▲大湖鄉代范鼎房（左1）、鄉長胡娘妹（左2）發起募款，鈺林醫藥生技公司董事長林泉宗慷慨捐出8萬（右1），共籌得28.5萬清償貸款，苗栗縣議員廖秀紅（右2）則將協助後續學費及生活費。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣大湖鄉1名溫姓身障父親，多年來靠著雜貨店微薄收入，獨自扶養1雙還在就學的兒女，但在2020年4月不幸病逝，留下房貸28萬5000多元未繳清，小姐弟賴以維生的家恐遭拍賣；大湖鄉長及各界人士得知後，擔心小姐弟居無定所，共同集資28萬元，並在1日下午前往農會幫忙清還這筆貸款。

大湖鄉長胡娘妹表示，溫姓男子育有1子1女，因罹患慢性腎衰竭，需長期洗腎；因雜貨店收入不穩定，無法支撐家計及就讀高二和高三的兒女，只好用現有的房子向農會借貸50萬元來應付生活開銷；不料，在2019年10月間，溫男突然心肌梗塞昏迷並住進加護病房，對家中經濟更是雪上加霜，費用全靠善心人士的協助。

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大湖鄉代范鼎房得知此消息後，為了可以讓姐弟倆繼續學業，與鄉長共同發起募款20萬元，另外常作公益的鈺林醫藥生技公司董事長林泉宗也慷慨解囊捐出8萬，才替這小姐弟解決了貸款問題；而議員廖秀紅得知弟弟因之前照顧父親而休學打工，也承諾將為他籌募生活費及學費，交由校方設立專戶協助，讓他可以繼續完成學業。

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