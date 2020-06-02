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中衛口罩出貨！27家通路公開　網一看嗨翻：還是彩色的

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▲▼中衛公布27家能夠購得口罩的通路。（圖／翻攝中衛臉書、網友臉書）

▲中衛公布27家能夠購得口罩的通路，2日開始陸續出貨。（圖／翻攝中衛臉書）

記者柯振中／綜合報導

隨著新冠肺炎疫情趨緩，中央宣布解除口罩禁，老牌醫療大廠中衛1日公布最新售價，2日也會正式出貨，民眾只要到網購平台東森購物、墊腳石，實體商店康是美、屈臣氏等27家指定通路，就可以每50片300元的價格購得醫療用口罩，換算下來，每片價格6元。這也讓網友嗨翻，紛紛在臉書留言洗版。

由於疫情影響，口罩原物料飆漲，光是5月的漲幅就達160％，連口罩中最重要的「熔噴布」也飛漲。受到影響，中衛1日在臉書公布售價，每盒彩色醫療口罩售價300元，裡面含有50片，本周會生產「酷黑」、「天空藍」2款，民眾可選購。

請繼續往下閱讀...

中衛說明，目前工廠產能約為每日70到75萬片，其中45％會由政府徵用，其餘產能才能自由販售。此外，中衛也提醒，工廠不會直接開放民眾購買，也不會開團購訂單，若喜歡的話，要前往各大通路購買。

▲▼中衛公布27家能夠購得口罩的通路。（圖／翻攝中衛臉書、網友臉書）

▲中衛公布27家能夠購得口罩的通路。（圖／翻攝中衛臉書）

依據中衛列出的通路，能夠購得口罩的網路平台有9家，分別是：東森購物、PChome、momo、Yahoo、Payeasy、博客來、蝦皮購物、墊腳石。至於實體門市則有18家，分別是：7-11（北台灣,3000家分店）、康是美、Tomod's、屈臣氏、墊腳石、家樂福、松本清、大潤發、札幌藥粧、寶雅、分子藥局、杏一、啄木鳥、丁丁、佑全、維康、大樹、躍獅、健康人生。

眾人看完發文，紛紛嗨翻留言，「希望出彩色綜合口罩」、「希望有綜合彩色款盒裝的！謝謝」、「終於等到中衛」、「等到通路都會有去買的，謝謝」、「讓我等了好久的彩色口罩終於要相見了，好期待，好期待喲！」

此外，也有人好奇詢問，中央宣布1日解禁，但1日前往實體通路，都沒有找到口罩的蹤影，想知道何時會陸續上架。中衛1日回應，從2日開始會陸續出貨，「今天大家先好好睡個覺吧！」

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