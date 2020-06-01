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長中國中部科展常勝軍　獲台南市生物科季軍及最佳鄉土教材獎

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▲台南市長榮中學國中部王胤罡、游鈞翔、謝昌融在卓猛暉老師領軍下，榮獲台南市第60屆中小學科學展覽國中組生物科第3名、最佳鄉土教材獎及學校團體獎第6名。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長榮中學國中部王胤罡、游鈞翔、謝昌融在卓猛暉老師領軍下，榮獲台南市第60屆中小學科學展覽國中組生物科第3名、最佳鄉土教材獎及學校團體獎第6名。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長榮中學國中部王胤罡、游鈞翔、謝昌融在卓猛暉老師領軍下，榮獲台南市第60屆中小學科學展覽國中組生物科第3名、最佳鄉土教材獎及學校團體獎第6名，獲獎連連表現亮眼，同時長中也為科展的常勝軍，為此再添一戰果。

作品名稱為《咕咕咕母雞科──探討日本雞的型態、產卵與動物行為》，猛暉老師為了讓參賽同學更了解其特徵，實驗初期即在實驗室飼養日本雞，每日早晨聽見雞鳴，也成為全校師生討論的話題，十分有趣，參賽同學表示，自國一開始至今3年，感謝猛暉導師的陪伴與指導，在這個比賽過程中， 猛暉老師投入大量心力，讓我們穿梭在學弟妹與學長姐班級，反覆地公開練習演說 ，從中學習團隊合作、表達能力，還有實驗精神，雖然在準備的過程中，曾有許多波折，但我們仍有意志力，正向不斷地去解決與面對。謝謝猛暉老師、謝謝最棒的三人團隊！

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他們也分享實驗過程：買飼料、餵養器具，找尋買紅蚯蚓給雞吃是十分特別的經驗，每天量測紀錄餵養環境濕度、溫度變化，以及連續記載與觀察不同雞隻成長的重量及行為差異，令大家印象深刻的是，親眼見證將一顆小小的蛋孵化成雞之過程，而每天歷經犧牲午休，完成例行換水、添飼料、更替報紙與環境打掃清潔的工作，很慶幸大家都堅守這些疲累，同時願意運用寒暑假來進行實驗，經過多次討論、資料蒐集之後，找出研究特色成果，最終在比賽中，獲得青睞，讓大家都非常高興。

校長戴志勳表示，科學實驗一直是本校強項，也是許多學子選擇就讀的主因，而紮實的理科訓練，也間接影響直升班傑出的醫科錄取率，恭喜得獎同學，也期待未來有更多喜愛科學實驗的新生能加入長中大家庭。

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