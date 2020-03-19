長中繁星閃閃發光　5成錄取國立大學表現亮眼

▲大學繁星推薦放榜，台南市長榮中學延續學測亮眼成績，再次開出紅榜。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

109學年度大學繁星推薦於19日放榜，台南市長榮中學延續學測亮眼成績，再次開出紅榜，六年一貫班有3位通過醫學院系第一階段，5成錄取國立大學表現亮眼。

長中指出，3位通過醫學院系第一階段，分別為侯均宜〈台北醫學大學醫學系〉、雷少豐〈慈濟大學醫學系〉、葉聿軒〈高雄醫學大學牙醫系〉，王晟螢及徐詩婷兩位同學則確定錄取台灣大學、梁耘芸錄取成功大學、郭彥竹錄取清華大學、吳冠毅錄取交通大學、另政治大學、中興大學等國立大學均有人錄取。

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其中錄取台灣大學的王晟螢同學非直升生，在高中入學時，因肯定本校師資團隊及教學資源，故放棄台南女中，選擇長榮中學就讀；通過台北醫學大學第一階段的侯均宜同學則表示，感謝長榮中學六年的栽培，這次的放榜結果，除了他也帶給全班莫大的信心，接下來是準備備審資料及面試的階段，大家將會全力以赴，不負師長及父母的期望。

戴志勳校長表示，長中在今年繁星推薦上榜名單中，有五成的同學錄取國立大學及醫學院系第一階段，其中台清交成政各有錄取名額，十分難得！感謝全校師長的用心，尤其高三的任課群辛苦有成，期待在第二階段個人申請結束後，能有更多的好消息傳回學校。

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