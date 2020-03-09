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長中國中部參加IEYI世界青少年發明展　勇奪金銀牌大獎

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▲台南一名女子從中國返台後，依規定居家檢疫，但手機被即時通報系統通報為「關機」，以致警察頻頻上門關切確認是否有居家檢疫，讓當事人爆氣喊冤。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

▲台南一名女子從中國返台後，依規定居家檢疫，但手機被即時通報系統通報為「關機」，以致警察頻頻上門關切確認是否有居家檢疫，讓當事人爆氣喊冤。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長榮中學國中部參加2020年IEYI世界青少年發明展比賽，共3組參賽，在郭鎮寧老師的指導下，3組均抱回獎盃。

其中李祐恩、陳科宇、王翔宇「防盜逃生窗」獲金牌；王崇任、陳柏邑、陳宥丞「機械式人力發電機」獲銀牌；郭仲安、李佳穎「water savings」獲佳作，放眼望去私立中學，僅有長榮中學榜上有名且狂掃各大獎項！

請繼續往下閱讀...

參賽同學興奮地表示，今年因顧慮疫情，比賽改採線上直播競賽，對我們而言是非常新奇的方式；帶著一絲緊張及期待，努力地展現成果，盡力表現最佳的一面，感謝鎮寧老師的引導及家長陪伴，摘金的那一刻，一切辛苦都值得。

鎮寧老師表示，發明展最有趣的地方，就是讓學子把天馬行空的想像，轉化成真實的產品，過程中，一定有失敗及遭遇挫折的時候，而學子堅持走到最後一刻，就是成長的足跡，也是長中一直想帶給學子的人生觀。

校長戴志勳表示，年輕，最大的本錢就是敢作夢，恭喜得獎的同學，在追夢的過程能遇到志同道合的夥伴，也感謝鎮寧老師一早就帶著學生在會議室準備比賽內容，學生的努力加上老師的指導，才有辦法在比賽中脫穎而出，獲獎連連。

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