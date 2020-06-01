家中燃惡火！男屋主剛逃生成功「突然想到手機沒拿」…回奔衝進火窟

▲家中著火，白衣男卻想拿手機。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

不知道怎麼想的！日前，江蘇省淮安市一處高級社區的一戶住家深夜突然著火，火舌迅速蔓延，導致整棟樓內煙氣彌漫。沒想到，一位白衣男屋主成功逃到樓下後，竟想起自己手機忘記拿了，不怕死直接往回衝。幸好，這個冒險之舉被消防員發現，及時制止。

據《看看新聞》報導，5月17日晚間22時51分，江蘇淮安市指揮中心接到報警，淮陰區淮河路名嘉花園8號樓203室發生火災。淮陰區大隊王營消防站接到警情後，立即出動3車12人前往現場處置。

消防員到達現場後，發現著火點位於2樓一住家的陽台上，立即分為兩組，一組沿樓梯向上拍打房門，對樓上住戶進行疏散，另一組鋪設水帶，進行滅火。

▲消防員氣炸。（圖／翻攝自看看新聞）

就在消防員在對起火的這戶家庭進行滅火時，已經開始往樓下疏散的屋主，竟然返回拿手機。消防員看到，急忙呵斥，「人重要還是手機重要」，並讓他趕緊撤離火場。

這時，固執的男屋主還根本不聽勸，堅持要拿回手機，最終遭到消防員連續呵斥了8次「下去」後，才不甘心的離開現場。

事後，消防員表示，這種行為是堅決不允許的，火場的情況很複雜，當事人再次返回，生命可能就會受到威脅，「家庭發生火災，以自身安全為主要。」

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