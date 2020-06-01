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30歲男醫院外強搶輪椅阿伯！1.9萬贓款都買日系手機和保溫水瓶

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▲30歲吳姓男子想換手機，卻因無業缺錢，竟飛車搶奪吳姓被害人內有近2萬元皮包，警方循線將他緝獲，起獲手機等贓物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲30歲吳姓男子想換手機，卻因無業缺錢，竟飛車搶奪吳姓被害人內有近2萬元皮包，警方循線將他緝獲，起獲手機等贓物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名吳姓男子想換手機，卻因無業缺錢，竟飛車搶奪吳姓被害人內有近2萬元皮包，得手後迅速逃逸，跑去買1支SONY全新手機及象印保溫瓶，台南市警五分局案發後成立專案小組，以車追人，在案發3小時緝獲吳嫌，起獲手機等贓物，全案偵訊後依搶奪罪嫌送辦。

▲30歲吳姓男子想換手機，卻因無業缺錢，竟飛車搶奪吳姓被害人內有近2萬元皮包，警方循線將他緝獲，起獲手機等贓物。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲30歲吳姓男子想換手機，卻因無業缺錢，竟飛車搶奪吳姓被害人內有近2萬元皮包，警方循線將他緝獲，起獲手機等贓物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，6月1日上午10時52分，台南市警五分局接獲110通報北區成功路40巷口，一名吳姓民眾騎乘電動機車，遭一名騎乘重機車之男子搶奪其放置於短褲口袋內之皮包，內有現金1萬9千元餘元後，由成功路往西逃逸。

▲30歲吳姓男子想換手機，卻因無業缺錢，竟飛車搶奪吳姓被害人內有近2萬元皮包，警方循線將他緝獲，起獲手機等贓物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

五分局接獲報案後立即指派偵查隊及轄區北門派出所成立專案小組全力查緝，案經專案小組調閱案發現場監視器積極追查，發現搶嫌所騎乘之機車車號並鎖定該車行蹤，於下午2時18分在中西區協和街攔查到30歲吳姓犯嫌，並在其身上找到以搶來之贓款購買之全新SONY手機、象印保溫瓶及現金2300元，全案訊後依搶奪罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲30歲吳姓男子想換手機，卻因無業缺錢，竟飛車搶奪吳姓被害人內有近2萬元皮包，警方循線將他緝獲，起獲手機等贓物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警五分局分局長陳錦文表示，警方將持續全力打擊犯罪，保障市民生命、財產之安全，也提醒民眾注意自身所有之財物及周遭可疑人物，以確保生命財產安全，如有發現任何可疑違法情事，應立即向警方報案，以淨化善良風氣及社會治安。

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