37年前從火場驚險逃出　護理師靠「一張剪報」找到救命恩人

▲泰勒(Deirdre Taylor)找到37年前冒著生命危險把她從火場救出的普格列斯(Eugene Pugliese)。(圖/翻攝自臉書/Deirdre Taylor)



記者吳孟臻/綜合報導

為了幫助對抗新冠肺炎,美國護理師泰勒(Deirdre Taylor)3月到紐約前線支援,沒想到這個契機,讓她找到37年前在火場救他一命的消防員普格列斯(Eugene Pugliese)。兩人透過電話聯繫喜極而泣,更發現彼此都留著當年的簡報,希望在疫情過後能見上一面。

從維吉尼亞州出發到紐約前,泰勒除了收拾必要行李,還帶了一張保存超過30年的報紙頭版。這張報紙上記載1983年12月的一場火災,刊登消防員拯救4歲女童的珍貴畫面,此女童不是別人,正是泰勒。

如今泰勒已經40歲了,在醫院急診中心擔任護理師,擁有美滿的家庭和兩個孩子,多年來,她一直想連絡當年的救命恩人,但在網路上一無所獲。泰勒向《CNN》說,「我那天幾乎就要沒命了,因為他,我才有活下來的機會」。

當她知道要到紐約大學朗格尼醫學中心(NYU Langone Hospital)支援兩個月,認為是找尋救命恩人的最佳機會。一次工作場合上,她把故事告訴一位消防員,對方替他聯絡曼哈頓區消防局20梯隊隊長,隊長提供普格列斯的聯絡方式。

泰勒下班後,立刻撥了一通電話給普格列斯,她曾擔心普格列斯會不會遇到911恐攻,一直希望能有機會向他道謝,現在,她終於達成心願了。

普格列斯現年75歲,已經退休搬到紐澤西州。他向《CNN》表示,22日接到泰勒的來電,不只開心,也很感動,「我們邊哭邊講電話」,更透露,他也將當年的報紙剪下來,裱框掛在牆上整整25年,更對泰勒成為幫助人的白衣天使感到欣慰。

