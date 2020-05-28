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空總戰情大樓化身公共藝術場域　C-LAB「限時動態」以迷幻光雕點亮古蹟

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▲▼C-LAB,藝術圍牆,限時動態公園,藝術,光雕。（圖／財團法人臺灣生活美學基金會提供）

▲空總做為文化實驗場域，為展現出其開放公眾參與的特質，藝術家陳怡潔將用戰情大樓呈現光雕投影作品。（圖／C-LAB提供，下同）

生活中心／台北報導

最近經過建國南路、仁愛路口時，你是不是也有注意到空總臺灣當代文化實驗場（C-LAB）a.k.a舊空軍總司令部變得不太一樣呢？C-LAB從5月開始，因應疫情趨緩，將陸續推出系列戶外活動迎接大眾，除以戶外裝置轉化公共空間的「交幻場Wonderland」，5/30、5/31晚間「限時動態公園」更會以光雕點亮古蹟，6/6「大好抖實驗日」延續前一年「音樂綠洲」草地演出，結合市集與展覽，讓舊軍事基地化身為更親近民眾的藝術空間。

▲▼C-LAB,藝術圍牆,限時動態公園,藝術,光雕。（圖／財團法人臺灣生活美學基金會提供）

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▲▼C-LAB,藝術圍牆,限時動態公園,藝術,光雕。（圖／財團法人臺灣生活美學基金會提供）

▲▼C-LAB,藝術圍牆,限時動態公園,藝術,光雕。（圖／財團法人臺灣生活美學基金會提供）

▲▼C-LAB,藝術圍牆,限時動態公園,藝術,光雕。（圖／財團法人臺灣生活美學基金會提供）

C-LAB自2018年啟動以來，空總原為軍事基地的凝重與神秘感漸漸淡化，也希望隨著空間對大眾的開放，打破隔閡，鼓勵創作者、一般人都能走進空總，期待以此創造更多公共參與和社會連結，2020年首場大型戶外活動「限時動態公園」，由國內外展演資歷豐富的藝術家陳怡潔操刀，將空總過去、現在和未來的歷史、人文、自然生態為脈絡延伸創作，並協同金曲獎最佳作曲人許郁瑛跨界合作，許郁瑛擔任音樂總監，以實驗性的音樂搭配光雕影像，重新演繹「戰情大樓」的情報功能。並以台灣抗疫經驗述說人類與疫情間的對抗和對環境的反思，呼應空總過去曾做為日治時期工業研究院的歷史，也展現「迎向未來」的創新精神。

▲▼C-LAB,藝術圍牆,限時動態公園,藝術,光雕。（圖／財團法人臺灣生活美學基金會提供）

▲▼C-LAB,藝術圍牆,限時動態公園,藝術,光雕。（圖／財團法人臺灣生活美學基金會提供）

▲▼C-LAB,藝術圍牆,限時動態公園,藝術,光雕。（圖／財團法人臺灣生活美學基金會提供）

▲陳怡潔曾率領團隊完成許多重要作品，具有創新的想法與豐富多元的表現手法，令人驚喜。

陳怡潔擅長率領跨界演出團隊，且於許多重要場合都佔有一席之地，2017年台北世大運開幕式影像統籌、2018年101跨年煙火大秀策畫與影音內容製作、故宮南院景觀藝術化光雕展演、總統府及北門古蹟建築光雕展演⋯⋯等，團隊有藝術、設計、音樂、表演、建築等專業，作品更著重於人文歷史脈絡，以藝術手法將時空結合，呈現出當代創新樣貌，大秀台灣創作的軟實力。

▲▼C-LAB,藝術圍牆,限時動態公園,藝術,光雕。（圖／財團法人臺灣生活美學基金會提供）

▲▼C-LAB,藝術圍牆,限時動態公園,藝術,光雕。（圖／財團法人臺灣生活美學基金會提供）

▲▼C-LAB,藝術圍牆,限時動態公園,藝術,光雕。（圖／財團法人臺灣生活美學基金會提供）

「限時動態公園」除光雕展演結合音樂表演之外，首日（5/30）將由DJ Howmany與知名嘻哈歌手「校長」Dwagie大支擔綱演出，大支經常以時事創作，也是台灣饒舌圈最具話題性與代表性的人物之一，當天也會演出前陣子熱炸的《台灣隊長》。5/31則為新生代阿卡貝拉樂團「尋人啟事The Wanted」演出，成軍不到兩年就以「亞洲唯一團隊」奪下美國國際大賽「Voice Jam」冠軍，實力堅強、演出經驗豐富，充滿創作能量也讓他們備受矚目，耳朵快點準備好！

▲▼C-LAB,藝術圍牆,限時動態公園,藝術,光雕。（圖／財團法人臺灣生活美學基金會提供）

▲C-LAB「限時動態公園」光雕模擬圖。

一連串活動透過科技互動與聲光效果震撼的光雕展演，讓更多人了解空總在歷史中所承載的重量，而空總園區做為「文化實驗場」，持續嘗試跨領域實驗精神，不斷爆發豐沛的藝術創作能量，在「後防疫時期」於5/30、5/31以「限時動態公園」公開亮相，C-LAB也將於5月底開始陸續推出戶外裝置計畫「交幻場Wonderland」，6/6「大好抖實驗日」以「聲音」為核心概念，請來李友廷、、許雁婷、鄭伊里、DSPS、老王樂隊⋯⋯等，讓民眾享受多元豐富的音樂演出，快揪好友一起來歡度週末，打卡打起來。

C-LAB也遵循中央流行疫情指揮中心「防疫新生活運動」，演出場地將進行人數控管，需配合現場防疫措施、配戴口罩及量測體溫，且保持社交距離，並提供供QR Code與健康聲明書做實名制管理，現場服務台及座位區出入口皆備有酒精或乾洗手噴霧。

C-LAB藝術圍牆計畫：「限時動態公園」光雕展演
地點：空總臺灣當代文化實驗場　戰情大樓前廣場
2020年5月30日（六）
18：30～19：30　DJ Howmany
19：30～20：00 　開幕表演　Dwagie大支
20:00、20:30、21:00、21:30　定時光雕展演（每場次約10分鐘）
2020年5月31日（日）
18:30-19:30　尋人啟事 The Wanted
19:30、20:00、20:30、21:00　定時光雕展演（每場次約10分鐘）

廣告由財團法人臺灣生活美學基金會提供。

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