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座椅時光：從125張經典椅到名家收藏，一窺現代設計史

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1989年，時任Vitra集團首席執行官的羅爾夫·費爾鮑姆（Rolf Fehlbaum，Vitra創始人之子）創辦了Vitra設計博物館，主要收藏家具和室內產品，包括設計師伊姆斯夫婦（Charles&Ray Eames）、喬治·尼爾森（George Nelson）、阿爾瓦·阿爾托（Alvar Aalto）、弗納·潘頓（Verner Panton）、迪特·拉姆斯（Dieter Rams）、讓·普魯維（Jean Prouvé）、理查·胡騰（Richard Hutten）和邁克爾·托內（Michael Thonet）等人的作品。

▲《座椅時光：從1800年到今天的座椅歷史》。由 Heinz Bütler執導，HOOK Film & Kultur Produktion GmbH 聯合Vitra Design Museum共同出品。（圖／Vitra設計博物館）

2018年，博物館從收藏的上萬件藏品中挑選125把座椅，製作出一部長達90分鐘的紀錄片《座椅時光：從1800年代到今天的座椅歷史》（Chair Times ：A History of Seating – From 1800 to Today）以及同名刊物，以生產年份為序，呈現從1807年及至當下的代表性作品，不啻為一部座椅現代設計史。

▲影片截圖。《座椅時光》在2019年10月米蘭設計電影節上放映。（圖／Vitra設計博物館）

「座椅是重要的歷史文物，它們可以代表特定時刻的時尚和風氣，也可以代表時代觀念。它們描繪使用者的肖像，並反映創造它們的生產技術。你可以通過椅子來識別、理解一個時代，其社會結構、材料運用、技術發展和時尚潮流。很少有其他日常用品能夠具有更加多元化的表現。」羅爾夫·費爾鮑姆說道。

如今已成為Vitra名譽主席的羅爾夫·費爾鮑姆擔任紀錄片的講述者。除此之外，出鏡的還有來自世界各地的知名建築師和設計師，包括大衛·奇普菲爾德（David Chipperfield）、海拉·榮格裡斯（Hella Jongerius）、安東尼奧‧奇特裡奧（Antonio Citterio）和羅南·布魯萊克（Ronan Bouroullec)，以及收藏家亞瑟·魯格（Arthur Rüegg）和魯格羅·崔皮諾（Ruggero Tropeano），MAK維也納／洛杉磯館（MAK Vienna / Los Angeles）榮譽館長彼得·諾維爾（Peter Noever），策展人約希恩·艾森布蘭特(Jochen Eisenbrand)和謝爾蓋·茂杜伊特（Serge Mauduit），Vitra設計博物館館長馬特奧·克裡斯（Mateo Kries）及策展人艾米莉·克萊因（Amelie Klein）等。

▲影片截圖。羅爾夫·費爾鮑姆與建築師大衛·奇普菲爾德。

▲影片截圖。羅爾夫·費爾鮑姆與設計師海拉·榮格裡斯。

▲影片截圖。羅爾夫·費爾鮑姆與設計師羅南·布魯萊克。

除了家族企業負責人和設計師的身份之外，羅爾夫·費爾鮑姆也是一名活躍的收藏家，Vitra設計博物館中的大部分物品即是他的私人收藏。在《座椅時光》於2019年米蘭設計電影節（Milano Design Film Festival）發佈之際，他向客座策展人愛麗絲·羅斯索（Alice Rawsthorn）解釋了他對物品收藏、編錄的熱情。「收集反映了一種心理狀態：一個人努力尋找那些已經丟失，卻再也無法被找到的事物。」

▲設計師瑪瑞蘿拉·羅斯羅·艾瑞茵（Marialaura Rossiello Irvine）的收藏，陳列於其工作室之中。

設計師和建築師是收藏宇宙的長期居民，作為物品從無到有的創造者，他們對於物品擁有比常人更加深厚的情感，知名案例包括柯比意和伊姆斯夫婦，精力旺盛的他們甚至對藏品進行拍攝以製作成影集。還有義大利知名設計師阿切勒·卡斯蒂格利奧尼（Achille Castiglioni），他的女兒喬萬娜（Giovanna）解釋說：「父親收藏了一些『無名之物』，圍繞在他的身邊，形成了一個對話的場域。有時作為靈感的來源：他觀察它們，並被引向未知之境。有時以它們為例，在米蘭理工大學教學時將其作為課程內容：從一支鉛筆到阿萊西（Alessi）餐具，從擠奶凳到Zanotta座位，從玻璃杯到Flos燈具……」與之相反，義大利設計師奧多·費奧拉萬蒂（Odo Fioravanti）則有著類型學上的固定傾向。他從上大學以來就開始收集之旅，迄今擁有約2000個物件，這還只是一個粗略的估計。「我喜歡廚房計時器和折疊椅，或者特定品牌的產品，比如博朗（Braun）和特百惠（Tupperware），或某些產品系列，比如埃托·索特薩斯（Ettore Sottsass）打造的Twergi木材系列。」

▲設計師奧多·費奧拉萬蒂收藏了約2000個物件，陳列於其米蘭工作室。

與設計收藏相關的「物品輯錄」的主題展覽也是近年來設計行業的趨勢，相對於設計層面的價值，它們更具有文化性和社會性的探討意義：通過展示和敘述，傳達事物的更多資訊，提供新觀點並吸引更多觀眾來感受設計故事，真正欣賞物體。
2014年威尼斯建築雙年展策展人雷姆·庫哈斯（Rem Koolhaas）為雙年展和中央館確定了「基本法則（Fundamental）的主題，並親自策劃展覽《建築元素》（Elements of Architecture），帶領人們「透過顯微鏡來探究建築」，將目光聚焦於地板、牆壁、天花板、屋頂、門、窗戶、立面、陽臺、走廊、壁爐、樓梯、自動扶梯、電梯和坡道等「微小敘事」。其背後的邏輯是，拋開建築界對於「堅實」專案案例的探討，轉向對於建築「輕盈」切片的關注。

▲2014年威尼斯建築雙年展策展人雷姆·庫哈斯策劃的展覽《建築元素》，此圖為展覽中「窗戶」版塊的一角。

文字／Laura Traldi
翻譯／Kara
策劃、編輯／王貝貝
本文來自／INTERNI設計時代

（完整文章請看瘋設計

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