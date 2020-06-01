罷韓最後衝刺！高市民進黨部「104萬通電話+5萬封信」：撤換無心市長

▲立委趙天麟開記者會談罷免 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓投票倒數5天！民進黨青年黨部接連2天在臉書鼓勵回家投票，高雄市黨部主委趙天麟1日也開記者會，說明民進黨公職在最後一周的衝刺方式，包括發簡訊、宣傳車與舉辦座談會，更將拜訪高雄市議會民進黨黨團，就是要討論投票當天建立「緊急應變小組」，由各議員輪值，和黨部工作人員、律師團來開設專線，如果民眾被干擾、監視、暴力對待，可以緊急回報處理。

▲立委趙天麟開記者會談罷免 。（圖／記者洪靖宜攝）

高雄市黨部主委趙天麟1日開記者會，說明民進黨公職在最後一周的衝刺方式，他說，民進黨在罷韓的行動上面一向表示支持，現在進入到最後一哩路，民進黨市黨部彙整出104萬通電話，這禮拜將陸續透過簡訊和LINE，鼓勵支持者出來投票，更會發出5萬封信給黨員，內容提及：「6月6日罷韓投票是民主關鍵的一刻，高雄人要用選票撤換無心市長。守護民主，光復高雄，請一定要出來投！」，1日下午5點半會送到郵局統一派送。

除此之外，也會請黨籍立委及議員提供選舉用宣傳車，全力參加罷韓團體所舉行的車隊掃街或遊行，最後9位區域立委也會在自己選區舉辦幾場座談會，趙天麟說在最後的時間，非常感謝議員、立委們和里長們願意投入。

▲趙天麟將拜會高雄市議會民進黨團討論設立緊急應變小組。（圖／記者洪靖宜攝）

趙天麟提到，明(2日)將拜訪高雄市議會民進黨黨團，就是要討論於投票當天建立「緊急應變小組」，他說，民進黨是在野黨，但市府用行政資源來要大家不要投票，還做若干干擾，造成困難，因此希望在當天，由各議員輪值，和黨部工作人員、律師團來開設專線，如果民眾被干擾、監視、暴力對待，可以緊急回報，立即請選監人員或是警方來進行協助，確保民眾平安來行使公民權利。

他提到，目前觀察高雄人有兩情緒，第一就是對於罷免投票表達高度參與意向，同時特別支持罷免有強烈焦慮感，很擔心不會過，因此公民意志是穿透式的、迅速的，雖結果不知道為何，但相信這幾天大家會竭盡所能邀請親朋好友投票，一直持續到投票當天。

時間對我們來說完全沒用！

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