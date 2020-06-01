女友爸媽要「百萬禮金+32兩金飾」！他論及婚嫁嚇腿軟…網：原來我不是最慘

▲長輩對於聘金等細節相當要求。（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

論及婚嫁的情侶最擔心的就是婚禮籌備、聘金、長輩溝通這些瑣碎問題，甚至不少人過不了這關就以分手收場。一名男網友透露，他和交往5年的女友論及婚嫁，最近正在討論結婚事宜，「但是對方父母要百萬禮金、十二禮、32兩金飾」，以上獅子大開口的要求讓他十分崩潰。

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▲32兩金飾不如直接買金塊。（圖／翻攝自靠北女友）



原PO在臉書《靠北女友》匿名表示，和女友都已經見過雙方父母，直到最近討論婚禮細節才真正覺得挑戰來臨，女友爸媽開出3項條件，百萬禮金、十二禮以及32兩金飾，光是第一項要求就讓人冒冷汗，「結過婚的大家這樣...算...？？」

據了解，十二禮則是源自古代男女訂親時，男方準備給女方家的聘禮，包括喜餅、金飾、聘金、炮燭、酒、麵線等等，但現代的習俗越來越簡化，最常見的送禮形式已從十二禮簡化為六禮。其中的聘金部分，大聘行情為36萬至66萬，小聘則是10萬至36萬不等，現今大多已省略大聘只收小聘；至於準備給女方的金飾套組，大多會選擇1兩5錢或2兩，原PO提到的32兩金飾至少要180萬。

驚人數字曝光引發熱議，網友紛紛回應，「嫁妝是信義區豪宅我才覺得平衡」、「留著讓她父母自己養吧」、「看到你我覺得我不是最慘的」、「32兩還是32錢啊大哥 ...32兩建議不要買金飾了，直接買條塊吧」、「32兩黃金又快200萬，加禮金100萬，總花費超過300，那可以娶10多個越南的，把錢留下來，3年可以換一個老婆」、「你入贅吧！然後跟對方開他們當初要的聘金的一半就好了」、「鑲金的女友還是吃金箔長大的？」