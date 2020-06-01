不只享折扣「還加碼免費停車」！國家森林遊樂區電子門票開賣了

早期人們進行社交活動時，身上總會帶著名片介紹自己的來歷。隨著科技進步，名片的交換變成索要社群帳號，但卻有部分人的帳號名稱過長，時常有輸入錯誤的狀況，這時日本製造商旗牌公司就研發全新產品，一種刻有「QR Code」的新型印章