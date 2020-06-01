不只享折扣「還加碼免費停車」！國家森林遊樂區電子門票開賣了

▲林務局宣布國家森林遊樂區電子門票開賣。（圖／林務局提供）
記者許展溢／台北報導
林務局今（1日）宣布國家森林遊樂區電子門票，即日起正式開賣。太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南等12處國家森林遊樂區與烏來台車門票，都可上網購買，入園時只要出示手機QRCode驗票即可入園。
林務局指出，只要在今年12月31日前，購買電子門票還可享假日全票票價最多66折優惠，持電子門票進入太平山、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、雙流與池南等8處國家森林遊樂區，還可以免收停車費。
▲▼林務局表示，國家森林遊樂區近2年積極建置電子支付相關設備。（圖／林務局提供）
林務局表示，為提供遊客更多元便利的購票服務，國家森林遊樂區近2年積極建置電子支付相關設備，已提供Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay等手機行動支付，以及悠遊卡、一卡通等購票付費管道；為舒緩假日期間售票窗口排隊人潮，也讓國內外遊客可預先於行程規劃時上網購買門票，進一步推出網路電子門票購票服務，遊客可使用電腦或手機至森林好好玩購票網站或是Klook、KKday以及雄獅旅遊等線上通路購買國家森林遊樂區電子門票。