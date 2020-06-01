工程小開酒駕撞死人相驗...同車2辣妹「低頭玩手機」　家屬怒：根本不是人！

▲死者相驗時，蔡女、鄧女只顧著低頭玩手機 ，讓家屬十分氣憤。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市26歲陳姓小開，5月31日凌晨到KTV狂歡飲酒，結束後駕駛要價345萬元BMW名車載2名年輕女子返家，途中遇警指示靠邊盤查，陳男竟突然加速逃逸，於中清路三段撞上一輛白色轎車，導致車內張姓男子傷重不治。陳男昨日聲押獲准，而死者家屬於相驗時遇到陳男等3人，豈料對方莫說不聞不問，2名年輕女子甚至只顧著低頭玩手機，讓家屬相當氣憤，哽咽地說：「他們根本不是人」。

檢方於昨日下午率法醫相驗死者，而陳男與同車的鄧女（23歲）、蔡女（23歲）也有到場，死者的前妻走到3人面前表明「我是張男前妻」，豈料陳男等3人竟對她視若無睹，而2名女子甚至只顧著低頭玩手機。

「他們看都沒看我！」張男前妻悲痛地說，「他們根本不是人！是禽獸！」，其他家屬則表示，「我們只要一個公道！但對方連最基本的道歉都沒有，對得起他們父母、老師跟社會嗎？」，令人不捨。

▲陳男、蔡女及鄧女，至今仍未向家屬道歉。

據悉，陳男是工程包商小開，5月31日開著母親的BMW名車準備返家，車上載著鄧姓及蔡姓女子，從中清路三段往沙鹿區方向行駛，開到大雅區大華國中前路口時，因停等紅燈違規超線、侵入機車停等區，引起2名巡邏員警注意、主動上前盤查。

當時陳男未依規定停車受檢，而是踩油門加速逃逸，一路向前疾駛，結果意外追撞一輛白色轎車，導致對方車輛遭撞後，又失控撞擊路邊2輛轎車，車體損毀變形，張姓男駕駛（51歲）受困車內，送醫後不治身亡。警方對陳男實施酒測，酒測值高達0.25毫克，隨後將人帶回派出所問訊，依公共危險罪送辦。台中地檢署複訊後，認為陳男可能有逃亡或勾串證人之虞，31日晚間向台中地方法院聲請羈押獲准。

▲台中地檢署複訊後，認為陳男可能有逃亡或勾串證人之虞，31日晚間向台中地方法院聲請羈押獲准。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

彰化婦撿路邊舊鐵櫃掉出「金磚」！市價150萬 她堅持物歸原主被讚爆

口罩原物料5月大漲160% 中衛6月1日公布新售價：勢必會漲

機車突加速！女乘客沒抓緊…「雙腿大V後翻」硬著陸 網喊疼：脖子沒事吧