特斯拉插進貨車頂「傷勢」曝！車頭全毀沾滿奶油沙拉醬　駕駛：時速110

記者林悅／台南報導

國道1號下268.3公里處，1日上午發生貨車失控翻覆，遭特斯拉自動自小客車追撞事故，國道警察第四大隊派員前往勘查蒐證，幸好無人員傷亡，駕駛人酒測值均為0.00mg/l，目前肇事原因及相關責任由警方調查處理中，而特斯拉的「傷勢」稍早曝光，因小貨車滿載早餐食材，因此除了車頭全毀外，也沾滿奶油沙拉等。

▲國道1號下268.3公里處，發生小貨車失控翻覆遭特斯追撞事故，國道警察第四大隊派員勘查蒐證，幸好無人員傷亡。（圖／記者林悅翻攝）

▲小貨車滿載早餐食材，特斯拉「插撞」貨廂後，車頭全毀並沾滿奶油和沙拉等，所幸未造成人員傷亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，6月1日上午6時35分許，在國道1號南向268.3公里處發生交通事故，1部營小貨車因操作不當致失控翻車在內、中線車道，隨後而來的1部特斯拉電動自小客車，因未注意車前狀態追撞該小貨車，國道警察第四大隊巡邏車於上午6時45分到場勘查測繪蒐證，上午7時45分排除現場道路障礙。

警方指出，該部追撞的自小客車為特斯拉電動自小客車、車上僅駕駛1人，整部車像箭插穿入翻覆的小貨車車廂頂。該車黃姓駕駛自稱於駕駛時有開啟車輛輔助駕駛系統，當時時速約110公里左右，於發現前車營小貨車時馬上踩剎車，仍剎車不及撞擊前車，因該車駕駛有全程依規定使用安全帶，雖然撞擊力道大，但是駕駛安全無傷。該件事故無人受傷，雙方駕駛人酒測值均為0.00mg/l。目前肇事原因及相關責任由國道警方調查處理中

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