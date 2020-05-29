遠航掏空案董座張綱維羈押禁見至8月　延押獲准理由曝！

▲台北地院裁定張綱維自6月2日起延長羈押2個月，並禁止接見、通信。（圖／資料照／記者劉昌松攝）

記者孫于珊／台北報導

遠航董座張綱維涉掏空公司數十億遭羈押，由於台北地檢署認為仍有事證待調查，25日向台北地方法院聲請延押2個月，法官審酌後認為，張綱維犯罪嫌疑重大，有事實足認他可能會逃亡、勾串共犯、湮滅證據，因此准於6月2日起執行羈押在案，並禁止接見、通信。

法官指出，張綱維涉犯《證券交易法》申報公告不實罪、《刑法》行使業務登載不實文書罪、詐欺得利罪、背信罪、《商業會計法》填製不實會計憑證帳冊罪、《民用航空法》未經核准結束營業罪，犯罪嫌疑重大。

法官還說，張綱維日前被限制住居於戶籍地後，卻未實際居住在那裡，違背限制住居命令，且張長期經營多家公司，包括航空公司等，國內外人脈、資力甚豐，有逃亡的能力，況且他先前突然提領大量現金、將名畫等個人財產搬移至親友住處，可認他確實有隱匿資產、籌款安頓親友，準備逃亡以規避偵審程序的進行及刑罰執行的高度可能性。此外，張還自陳目前在躲避地下錢莊及黑道追債，已有生命危險，顯見張已無法面對債權人的鉅額求償，有事實足認張有逃亡之虞。

法官也提到，本案案情繁雜，涉及多家公司組織及財會專業，認為另有多名共犯存在，又犯行期間跨及數年，許多重要事實仍有待調查釐清，且張綱維於偵訊中的陳述避重就輕，與關係人間有不據實陳述的情形或疑義，因此足認張有勾串共犯、證人之虞。

法官考量本案牽涉金額龐大，現今網路及通訊軟體又發達，張綱維與共犯、證人間可輕易透過各式媒介，不受時空限制進行溝通，且還有許多重要事實不明需持續調查中等一切情狀，認為具保不能有效預防串、滅證，因此裁定羈押禁見。

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