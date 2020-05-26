她為情趣幫丈夫瞞「戀物癖」　30年後竟發現「女性家人內褲」全被偷來打手槍！

▲女網友發現老公30年來會偷家人內褲，幾乎崩潰。（圖／示意圖／翻攝自pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

一般人從戀愛走入婚姻時，往往都是對另外一半有一定程度的了解，而在夫妻之路上，也會盡力包容對方的缺點，日前一名女網友就分享自己的夫妻生活到外媒專欄，提到自己結婚30年來，知道老公都有收集內衣的癖好，卻沒想到近日卻發現，老公竟會竊取其他家庭成員的內褲打手槍，讓她感到無比噁心。

根據英國《鏡報》報導，這女網友在文章提到，跟丈夫結褵30年，一直都知道老公對於內衣、內褲有一定的癖好，甚至會蒐集自己的「原味」底褲，但原本以為只是兩人之間的小情趣，卻在30年後成為自己崩潰的惡夢。女網友前些日子發現丈夫在講話中都會提到一些女家庭成員，當時感覺有點奇怪但也不以為然，就當是聊天。

直到某日，丈夫突然對女網友表示，這30年來，他曾偷竊過女性家庭成員、親友的內衣褲，而這些人都是平時有跟女網友互動頻繁的人。女網友不可置信地表示，「我的老公，這麼愛乾淨的一個人，竟然背著我做這樣的事情，原本替他保守30年內衣癖好，如今讓我感到無比噁心。」

女網友的丈夫當時跟他坦承自己有內褲戀物癖時，女網友一度覺得可以增進兩人情趣，卻沒想到當這件事延伸到其他家人時，女網友幾乎無法負荷，於是決定分享請求網友建議。

不少網友看到文章後，也都表示，「這樣或許可以再溝通，但這涉及到對其他人的尊重與隱私，真的要特別小心」、「一開始知道妳老公有這樣的狀態，就要特別提防，這種戀物癖本來需求也會變大」、「聽起來真的很噁心，但是這要溝通需要一些時間」。