G奶「亞洲波神」被爆染病流產　怒告周刊記者誹謗！判決出爐

▲「波神」巧巧怒告周刊記者報導她染病墮胎等不實內容，法官審酌後判記者2月徒刑，得易科罰金。（圖／資料照／翻攝自巧巧臉書）

記者孫于珊／台北報導

擁有G奶好身材、被譽為「亞洲波神」的女藝人巧巧（後改為王騴之），4年前被周刊爆出她「染病墮胎」等負面報導，巧巧認為報導不實，怒告周刊記者加重誹謗罪。台北地院29日下午判周刊記者2月徒刑，得易科罰金6萬元。可上訴。

周刊爆料巧巧2015年10月忍受小開男友劈腿，對方甚至天天求歡，害她因此染病哭著墮胎，但事後巧巧有出面澄清，表示並非墮胎，而是羊水破了胎死腹中，也強調是胎盤感染，並非性病，一切都是遭前經紀人抹黑。

審理期間，巧巧曾在庭上表示，因為該報導，讓她被網友酸言酸語，工作、生活等也都受到極大影響。周刊記者則否認犯行，強調報導內容都是經查證過後才出刊，並非捏造杜撰。

法官權衡新聞自由與私德問題，審酌一切情狀後，判周刊記者有期徒刑2月，得易科罰金。

▼巧巧因周刊報導名譽受損，工作、生活等都受到極大影響。（圖／資料照／記者孫于珊攝）

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