LIVE／口罩解禁！家樂福搶先開賣1.8萬包　直擊門市最新狀況

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口罩管制今（1日）起解禁，家樂福準備1.8萬包醫療級口罩在全台68間量販門市開賣，每人單筆結帳限購1包，其中天母店分配到的數量約200至300包，《ETtoday新聞雲》將透過直播帶大家了解現場最新狀況。

家樂福販售的商品為優妮嬌盟超快適一般醫療口罩M號5入裝79元、優妮嬌盟超快適一般醫療口罩S號5入裝79元、優妮嬌盟超快適一般醫療口罩小顏S號7入裝69元，總計販售醫療等級18,720包，共117,360片。

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▲▼家樂福醫療口罩限量1.8萬包全台販售。（圖／家樂福提供）

口罩解禁，除了家樂福一早率先開賣，7-ELEVEN也將在今日下午15:00起至6月6日23:59止，開放門市臨櫃預購盒裝醫療口罩，每盒50入售價250元，限量2.5萬盒。7-ELEVEN強調，首週含預購已備妥250萬片以上，會陸續到店。

另外，全家表示，民眾自6月2日起就可至全台門市購買口罩，首批提供限量2萬盒口罩，限制只能盒購，1盒50片原價399元，目前優惠價只要299元，若為全家會員再折50元，只要249元優惠，等於1片低於5元。而萊爾富同樣預計6月2日開賣口罩，目前售價、首批幾片數量尚未公布。

▲家樂福今日開賣醫療口罩。（圖／記者蕭筠攝）

▲口罩今起可自由購買，實名制仍保留。（圖／記者呂佳賢攝）