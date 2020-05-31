雙鐵不賣自由座站票！遭苦苓點名「不要莊孝維」　陳時中回應了

▲中央流行疫情指揮中心記者會，今移師台南舉辦。（圖／台南市政府提供）

記者賴文萱／台北報導

端午連假將至，配合疫情發展，台鐵、高鐵決議疏運期間不販售自由座與站票，不過，作家苦苓則在臉書點名中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，把話說清楚「不要莊孝維」。對此，陳時中今也在記者會回應，主要是希望不要太擠，也再三講過，如果符合防疫新生活，對相關規畫都表達尊重。

國內新冠肺炎疫情趨緩，交通部原定逐步鬆綁大眾運輸防疫措施，原擬台鐵、高鐵將可販售自由座或站票，但卻一度遭陳時中打回票，要求暫時不可在連假期間販售。苦苓則在臉書提出質疑，要陳時中把話說清楚，「不要莊孝維」，他說，端午連假不開放高鐵自由座，那周五下午開始，班班自由座都擠滿了人，請問這樣的「危險性」和端午連假時有什麼不同呢？

請繼續往下閱讀...

▲苦苓對於雙鐵端午連假不賣自由座站票，提出5點質疑，更點名陳時中「不要莊孝維」。（圖／翻攝自Facebook／苦苓）

對此，陳時中表示，基本上指揮中心表達的態度是不希望太擠，「像昨天在國華街那麼擠，坦白說我們都不贊成那樣的情況」，有時候遇到沒辦法，但希望規劃上不要變成這樣子很擠。至於高鐵、台鐵在6/7之後的規劃，也再三講過，只要符合防疫新生活，基本上對對他們自己的規劃，指揮中心都表達尊重。

▲▼陳時中逛台南國華街時人潮爆棚。（圖／記者洪正達攝）

至於苦苓提出的其他質疑還包含，既然有戴口罩，就不需要維持社交距離，那麼在高鐵上站著或坐著有什麼差別？關鍵應該在全車乘客的總量管制吧！是不是畫錯重點了？

另外，苦苓也說，端午連假時買不到高鐵有座位票的人，只好去搭台鐵，也可能買不座位或搭區間車，到時候也都只好站著擠在一起，這樣子有比較OK嗎？在雙鐵上維持社交距離就可以吃東西，是不是要剛好隔壁沒有人坐？如果吃了一半正好隔壁有人坐下來，是不是就不可以再吃了？誰來管？

苦苓更批，只要吃東西就可以不戴口罩，就可能有人一直吃東西（或吃的很慢）、也就一直不用戴口罩，那始終乖乖戴著口罩的人豈不是「憨頭」（台語）？

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢