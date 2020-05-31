美國示威暴動蔓延！我駐美各處密切關注　外交部籲：國人注意人身安全

▲「佛洛伊德之死」引發全美多城暴動。（圖／達志影像／美聯社）



政治中心／綜合報導

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）生前遭白人警察用膝蓋壓制頸部，引起全美民眾關注，多處發起示威抗爭活動，亂象不斷。對此，外交部副發言人崔靜麟提醒，當地留學生及旅美國人注意人身安全，駐館將密切關注當地政府因應措施。

非裔死者佛洛伊德（George Floyd）當時因為拒絕配合警方，說明理由之後卻遭到白人警方暴力對待，最終傷重送醫不治。目前，華府與全美至少8州都啟動或請求國民兵協助當地執法單位，華府也動員國民兵來保衛白宮，另外全美25城市實施宵禁。《美聯社》指出，自28日以來，警方在全美17個城市已逮捕近1400人。

外交部副發言人崔靜麟31日受訪表示，我國駐美各處持續密切關注相關動態及當地政府因應措施，也透過各種管道提醒當地留學生及旅美國人注意人身安全。未來也將持續請僑胞注意防範，協助僑社加強相互聯繫並確保資訊暢通。

崔靜麟並提醒，國人旅外時請隨時注意個人安全，若遇到攸關生命的緊急事件，除個人自我保護措施外，請立即與當地執法機關或鄰近的外館聯繫，尋求協助。

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