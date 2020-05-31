又被駭！「在不瘋狂就等死」等40粉專遭入侵　團長游否希管理權限遭移除

▲臉書網友家榮PO文證實包含「在不瘋狂就等死」等多個知名粉專遭駭。（圖／翻攝臉書）

記者張君豪／台北報導

北市南港警方證實，臉書知名粉絲專頁「在不瘋狂就等死」驚傳遭駭客入侵並奪取粉專管理員權限，根據臉書網友「家榮」31日PO文表示：「大家都在問，為何半夜不睡覺…為何半夜要陪人去警察局～」「因為駭客太強！一天之內，成功駭入了40個粉絲專頁」。南港警方表示，31日凌晨接獲包含「在不瘋狂就等死」旗下40個粉絲專頁管理員權限遭到盜用，警方已受理妨害電腦使用報案，並循線展開追查。

南港警方表示，31日凌晨1時許該粉專負責人在友人陪同下到南港警分局同德派出所報案，包含創立該粉絲專頁的網紅藝人游否希等旗下藝人管理員權限，都遭駭客入侵移除，警方已受理妨害電腦罪並立案調查。

但警方表示，目前仍需等「在不瘋狂就等死」管理員權限遭駭的粉專管理者、娛樂公司業者提供更詳細的資料，才有辦法進步調查，雖然遭駭粉專友人31日已透過臉書PO出聲明稿，但警方估計仍需等被害人提供電腦使用紀錄等相關資料後才能追查。

▲臉書網友家榮PO文證實包含「在不瘋狂就等死」等多個知名粉專遭駭。（圖／翻攝臉書）

對此刑事局也表示，雖然台灣警方和臉書目前已建立合作管道，妨害電腦使用罪屬於臉書可配合調取資料的合作案類，但刑事局有偵辦電腦犯罪的警官私下透露，臉書官方審核上，對「妨害電腦使用罪」有嚴格規定，「在不瘋狂就等死」等粉絲專頁管理員權限遭盜用，可能不符臉書規範的刑事案類調取相關規定。

警方表示，臉書官方對於妨害電腦使用罪的判定，關鍵是在於帳號遭冒用且無法聲辨、取回帳號的控制權，臉書官方才會願意配合警方提供入侵者詳細登入資料，但若是一般帳號、管理員權限遭到用，臉書多半會認為使用者可透過申訴或電郵、手機、動態密碼等救援方式，通常就可救回帳戶權限。

對於「在不瘋狂就等死」粉絲專頁在30日上午11點遭不明人士入侵帳號，海王天璽文化傳媒股份有限公司也透過網友發表聲明如下：

海王先璽聲明通知

本公司海王天璽文化傳媒股份有限公司於2020年4月15日已全面併購「在不瘋狂就等死」以及所有旗下等藝人平台頻道權利並整合推出新項目，而在2020年5月30日（六）早上11：00經不明人士入侵帳號，而晚間20：00左右，旗下臉書粉絲專頁「在不瘋狂就等死」等共40個粉絲專頁，遭到不法人士以惡意程式攻擊的方式被駭入，原粉專內管理員及藝人皆被移除管理者身分，本公司已向警察機關及臉書請求偵辦，為防止此期間有錯誤訊息誤導粉絲或是竊取粉絲臉書個資，提醒所有粉絲，期間請多加小心留意，務必謹慎確認該發文內容所陳述其真實性，也要避免個人資料遭受冒用，防範並避免被詐騙。海王天璽特此發布聲明澄清。

海王天璽文化傳媒股份有限公司表示：以不法手段侵駭臉書粉絲頁的行為，我們將依法進行後續處理，絕不寬待。期間網路社群遭冒用之不法活動及所有相關內容皆與本公司無涉。

若有疑問，可撥打165反詐騙專線。或是聯絡海王天璽娛樂集團專聘証毅法律事務所律師張晉豪

【其他新聞】

►華碩電腦驚爆內賊！採購主管與女友狂收回扣 9千萬公款進私人口袋

►華碩電腦「內鬼」A到買豪宅！低價高買「2關鍵零件」 海撈9千萬手法曝光

► 妻兒帳戶當人頭 華碩內鬼半夜勤跑ATM小額存款...警諷像詐騙車手



►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！