盜台灣粉專到越南賣！囂張駭客「霸佔多名網紅臉書」…幾小時後PO上網喊價

▲多名台灣網紅的帳號被盜來賣。（圖／翻攝自臉書Nguyễn Văn Huy）



記者黃可昀／綜合報導

近日出現多起知名人物臉書粉專被盜的情形，「在不瘋狂就等死」中多名成員都受害，包括亞亞、本燙、古拉等人。一名網友發現，最近接連的粉專消失事件都與同一位越南人有關，對方大咧咧地販售盜來的帳號，就連YouTuber小玉的粉專也在架上，實際搜尋他們的臉書，也確實已經關閉找不到。

前成員「亞亞」昨晚在個人臉書哀號，自己17萬人按讚的粉專竟然瞬間消失，至今還沒救回，底下也有粉絲留言「很多人也有這狀況」、「會不會被盜了然後改名沿用？」網友Pocato Su發文指出，他發現一位越南男子竟然在賣這些消失帳號，網紅亞亞、本燙、陳又禎以及貝可儀的帳號全被同一人駭入，「看來古拉的舊帳號馬上就上架販售了，而且裡面還有前幾天上新聞的小玉」，盜人帳號還明目張膽地販賣，讓他看了都直呼「好狂啊！」

請繼續往下閱讀...

▲小玉的30萬粉專也在架上。（圖／翻攝自臉書Nguyễn Văn Huy）



Pocato Su還發現，該名越南人先是把受害者踢出管理員，接著把粉專頭貼換上同一張個人自拍照，封面則一律是女性清涼照，「剛剛半夜上架販售，還看到貝可儀、小玉的，有些名字改掉都不知道是誰的粉專了。」

目前這位越南人下手對象都是台灣高人氣網紅，從他的販售名單中，並沒看到先前吳念真消失的80萬粉絲團，雖然有些受害者順利找回消失粉專，但亞亞、小玉等人現在都還救不回粉絲團，呼籲臉書官方應出面解決，杜絕有心人士盜台灣粉專到越南賣的離譜現象再發生。