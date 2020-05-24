粉絲團恐遭駭客「釣魚攻擊」！臉書官方警告台灣用戶：建議開啟雙重驗證

▲臉書上的粉絲團與網紅帳號成為網路威脅的目標。（圖／pakutaso）

財經中心／台北報導

之前有不少網紅的臉書粉專「莫名被消失」，甚至有釣魚信件於社群上散播，引起多數網友點閱中標。臉書已向台灣用戶和粉絲專頁管理員發出「安全提示」（Security Reminder），同時建議開啟「雙重驗證」功能，以防成為網路威脅的目標。

根據中央社報導，臉書發送安全提示通知給「高危險類別」台灣用戶，其中包括政府官員、政治人物和公眾人物，以及協助政治人物、政府機構、媒體等管理臉書粉絲專頁的管理員與小編，並建議採用「雙重驗證」功能，也就是除了使用密碼，另加上一層機制協助保護臉書帳號。

報導指出，「雙重驗證」功能是，系統會要求輸入一組特殊登入碼，確認為用戶本人後才可登入，若使用未經許可的瀏覽器登入，就會接受到警告通知。必須注意的是，若粉絲團小編點擊「網路釣魚信件」，就會被駭客控制電子郵件帳號，藉此取得小編的臉書帳號密碼，導致粉絲專頁被控制以及被操作。

總統府日前也發布聲明指，多位立法委員辦公室電子信箱均收到假冒總統府發出信件，內容要求須填具表單，實際上則是騙取個人資料。刑事局表示，電子郵件內含釣魚網站連結，夾藏惡意程式，若點擊下載及開啟檔案，電腦恐遭安裝木馬程式。

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