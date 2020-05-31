忙翻容易做白工！12生肖「工作運勢」揭曉...小心得罪主管、廠商

▲屬牛的這周有長輩貴人運。（圖／翻攝自pixabay）
文／昱修院
想知道你本週(06/01-06/07)運勢如何嗎？
本週三個需要特別注意的生肖：
屬虎的朋友，本週注意有做白工的狀況發生。
屬龍的朋友，本週注意說話技巧，不要白目說錯話，得罪廠商。
屬狗的朋友，本週注意很多進行中的案子出現變數，別灰心還有機會。
【鼠】總運解析 ★★★
本週運勢中等。
本週是重戰旗鼓的一週，多點耐心多點信心，勤勞點可吸引貴人相助。
36歲屬鼠，本週是發揮實力的好時機，展現能力讓上司看見你的實力。
財富運
本週有正財運。專注本業，不宜投資，不宜作資產規劃。
事業運
本週有貴人運但弱，要靠自己，有些事要量力而為，別強出頭。
桃花運
單身的朋友，有空多陪陪另一半。
已婚的朋友，不要把工作上的壓力帶回家。
健康運
注意腳筋骨的問題，要適時休息且找時間補眠。
【牛】總運解析 ★★★
本週運勢中等。
本週工作運及事業運出現小人，有難以發揮的情形出現，莫心急、莫煩燥。
48歲屬牛，注意身體要減重，注意三高，本週適合去體檢。
財富運
本週是正財運，專注本業。可以整理手上的股票，考慮做規劃。
事業運
本週有貴人運且是長輩，多打電話關心，談話中名單就出現，要把握。
桃花運
單身的朋友，本週和另一半可討論結婚事宜。
已婚的朋友，本週跟母親好好培養感情，多聽母親說話。
健康運
注意腰部痠痛的問題要看醫生，多喝水，不要一忙就忘。
【虎】總運解析 ★★★★
本週運勢中等。
本週事業運旺，有貴人，但是緣分在外縣市。
35歲屬虎，本週是好好被人利用的一週，代表你有被利用的價值。
財富運
本週有正財運及偏財。本週可買大樂透，或捐款給孤兒院。
事業運
本週有貴人運旺但緣份在外縣市，多勤勞，走動、走動增加人脈。
桃花運
未婚的朋友，本週可以求婚成功，多說甜言蜜語。
已婚的朋友，本週要關心另一半的身體及小孩情緒。
健康運
本週要注意青光眼的問題，女生注意腰酸背痛的問題。
【兔】總運解析 ★★★
本週運勢中等。
本週事業運旺、貴人運旺，所以是忙碌的一週，注意細節別忙中出錯。
34歲屬兔，本週注意話好好說，別急著說，以免得罪上司。
財富運
本週走正財，專注本業，提升素質很重要。
事業運
本週事業運旺，貴人多，注意話好好說，慢慢說，靜下心來，這樣團隊的力量更上一層樓。
桃花運
未婚朋友本週注意別一急就說錯話。
已婚朋友本週可規劃跟家人安排家族聚會。
健康運
本週注意牙痛的問題，腳抽筋的問題也要注意。
【龍】總運解析 ★★★
本週運勢中等。
本週事業運旺，注意別忙中出錯，要請主管及團隊幫忙。
45歲屬龍，本週注意說話的內容，注意誠信問題，不然惹禍上身。
財富運
本週有正財運，專注本業，注意有些意外開銷出現。
事業運
本週有貴人運，是忙碌又混亂的一週，注意簽約條款及細節。
桃花運
未婚的朋友，本週適合拜訪家長。
已婚的朋友，給自己放個假。
健康運
請注意血壓要讓血壓穩定，早點睡別熬夜。
【蛇】總運解析★★★★
本週運勢上等。
本週工作運旺，事業運旺，是忙碌也是新人報到的一週。
32歲屬蛇，本週注意跟上司的相處，不然會影響升遷。
財富運
本週有正財運，專注本業。適合規劃買保險。
事業運
有貴人運，是擴展版圖的好時機，要好好把握，年長者要接受年輕人的做法。
桃花運
未婚的朋友本週要加緊腳步求婚。
已婚的朋友本週還未完成的事趕快啟動。
健康運
注意筋骨痠痛的問題，別打電動，別聊天，多喝水。
【馬】總運解析 ★★★
本週運勢中等。
本週有事業運、貴人運，是簽約收單、業績長紅的一週。
31歲屬馬，本週是收單的一週，要謙卑一點，別樹立小人。
財富運
本週有正財運，專注本業，小心理財，有意外支出要注意。
事業運
有貴人運，貴人是長輩，多參加不同領域的聚會及活動。
桃花運
已婚的朋友，注意另一半的交友狀況。
未婚的朋友，注意另一半的工作狀況。
健康運
本週會累過頭，身體哪裡不舒服要馬上看醫生。
【羊】總運解析 ★★★
本週運勢中等。
本週有事業運及貴人運，是同業相互幫忙及異業結盟的一週。
30歲屬羊，本週注意對新人要有耐心，來日是幫你的。
財富運
本週是正財運，專注本業，有些意外支出要注意和三思。
事業運
本週有貴人運。同業來靠近了解配合也是可行之事，可以評估。
桃花運
未婚的朋友，和另一半討論婚禮一事。
已婚的朋友，注意要多溝通，多尊重小孩。
健康運
注意支氣管的問題，早上起床喝杯溫水，晚上睡前喝杯熱水。避免感冒。
【猴】總運解析 ★★★
本週運勢中等。
本週事業運弱，要先付出時間、資源，對客戶多一點同理心。
29歲屬猴，本週注意多加強自己的專業。
財富運
本週財運旺，可買大樂透。靠定額定存才能存下錢。
事業運
延續上週工作量小，是檢視自己的實力及主管帶人的能力。
桃花運
未婚的朋友，本週跟另一半戶外踏青。
已婚的朋友，本週要放自己假。
健康運
本週注意腰部的問題，別熬夜早點睡，三餐正常吃飯。
【雞】總運解析 ★★★
本週運勢中等。
本週是事業運旺，是發展新人脈也是貴人力挺的一週。
40歲屬雞，本週注意交通安全的問題。
52歲屬雞，本週注意感情的問題。
財富運
本週走正財運，專注本業，不能投資博弈，避免破財，別貪心。
事業運
有貴人運，是豐收的一週。多出門走動，往中部走開發新人脈。
桃花運
未婚的朋友本週注意另一半的身體狀況。
已婚的朋友本週注意聆聽先生心裡最深的聲音。
健康運
本週注意心臟問題，檢查糖尿病的指數，多注意多喝水，別熬夜。
【狗】總運解析 ★★★
本週運勢中等。
本週事業運及桃花運旺，是忙亂的一週，要注意合約細節，別忙中出錯。
27歲屬狗，本週請注意交通安全，注意別開快車。
財富運
本週有正財運。專注本業，不要做任何決策及決定。
事業運
本週事業運旺，貴人主動幫忙，緣分在桃竹苗，好好把握開發新人脈。
桃花運
未婚的朋友，請注意另一半的精神狀況。
已婚的朋友，請注意跟小孩要有耐心溝通。
健康運
本週注意筋骨痠痛的問題，別拖成大病，要看醫生。
【豬】總運解析 ★★★
本週運勢中等。
本週事業運弱、工作運弱，是意興闌珊的一週，也是有些事情想不透的一週。
38歲屬豬，本週身體微恙。
財富運
有正財運，專注本業。有一點小偏財，可買刮刮樂。
事業運
本週運弱勢，整理客戶資料及拜訪舊客戶的一週。
桃花運
未婚的朋友，本週告白約會都會成功。
已婚的朋友，注意要言而有信。
健康運
本週注意血壓問題，走路要小心避免撞到頭。
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