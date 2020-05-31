忙翻容易做白工！12生肖「工作運勢」揭曉...小心得罪主管、廠商

▲屬牛的這周有長輩貴人運。（圖／翻攝自pixabay）

文／昱修院

想知道你本週(06/01-06/07)運勢如何嗎？

本週三個需要特別注意的生肖：

屬虎的朋友，本週注意有做白工的狀況發生。

屬龍的朋友，本週注意說話技巧，不要白目說錯話，得罪廠商。

屬狗的朋友，本週注意很多進行中的案子出現變數，別灰心還有機會。

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【鼠】總運解析 ★★★

本週運勢中等。

本週是重戰旗鼓的一週，多點耐心多點信心，勤勞點可吸引貴人相助。

36歲屬鼠，本週是發揮實力的好時機，展現能力讓上司看見你的實力。

財富運

本週有正財運。專注本業，不宜投資，不宜作資產規劃。

事業運

本週有貴人運但弱，要靠自己，有些事要量力而為，別強出頭。

桃花運

單身的朋友，有空多陪陪另一半。

已婚的朋友，不要把工作上的壓力帶回家。

健康運

注意腳筋骨的問題，要適時休息且找時間補眠。

【牛】總運解析 ★★★

本週運勢中等。

本週工作運及事業運出現小人，有難以發揮的情形出現，莫心急、莫煩燥。

48歲屬牛，注意身體要減重，注意三高，本週適合去體檢。

財富運

本週是正財運，專注本業。可以整理手上的股票，考慮做規劃。

事業運

本週有貴人運且是長輩，多打電話關心，談話中名單就出現，要把握。

桃花運

單身的朋友，本週和另一半可討論結婚事宜。

已婚的朋友，本週跟母親好好培養感情，多聽母親說話。

健康運

注意腰部痠痛的問題要看醫生，多喝水，不要一忙就忘。

【虎】總運解析 ★★★★

本週運勢中等。

本週事業運旺，有貴人，但是緣分在外縣市。

35歲屬虎，本週是好好被人利用的一週，代表你有被利用的價值。

財富運

本週有正財運及偏財。本週可買大樂透，或捐款給孤兒院。

事業運

本週有貴人運旺但緣份在外縣市，多勤勞，走動、走動增加人脈。

桃花運

未婚的朋友，本週可以求婚成功，多說甜言蜜語。

已婚的朋友，本週要關心另一半的身體及小孩情緒。

健康運

本週要注意青光眼的問題，女生注意腰酸背痛的問題。

【兔】總運解析 ★★★

本週運勢中等。

本週事業運旺、貴人運旺，所以是忙碌的一週，注意細節別忙中出錯。

34歲屬兔，本週注意話好好說，別急著說，以免得罪上司。

財富運

本週走正財，專注本業，提升素質很重要。

事業運

本週事業運旺，貴人多，注意話好好說，慢慢說，靜下心來，這樣團隊的力量更上一層樓。

桃花運

未婚朋友本週注意別一急就說錯話。

已婚朋友本週可規劃跟家人安排家族聚會。

健康運

本週注意牙痛的問題，腳抽筋的問題也要注意。



【龍】總運解析 ★★★

本週運勢中等。

本週事業運旺，注意別忙中出錯，要請主管及團隊幫忙。

45歲屬龍，本週注意說話的內容，注意誠信問題，不然惹禍上身。

財富運

本週有正財運，專注本業，注意有些意外開銷出現。

事業運

本週有貴人運，是忙碌又混亂的一週，注意簽約條款及細節。

桃花運

未婚的朋友，本週適合拜訪家長。

已婚的朋友，給自己放個假。



健康運

請注意血壓要讓血壓穩定，早點睡別熬夜。



【蛇】總運解析★★★★

本週運勢上等。

本週工作運旺，事業運旺，是忙碌也是新人報到的一週。

32歲屬蛇，本週注意跟上司的相處，不然會影響升遷。

財富運

本週有正財運，專注本業。適合規劃買保險。

事業運

有貴人運，是擴展版圖的好時機，要好好把握，年長者要接受年輕人的做法。

桃花運

未婚的朋友本週要加緊腳步求婚。

已婚的朋友本週還未完成的事趕快啟動。

健康運

注意筋骨痠痛的問題，別打電動，別聊天，多喝水。

【馬】總運解析 ★★★

本週運勢中等。

本週有事業運、貴人運，是簽約收單、業績長紅的一週。

31歲屬馬，本週是收單的一週，要謙卑一點，別樹立小人。

財富運

本週有正財運，專注本業，小心理財，有意外支出要注意。



事業運

有貴人運，貴人是長輩，多參加不同領域的聚會及活動。

桃花運

已婚的朋友，注意另一半的交友狀況。

未婚的朋友，注意另一半的工作狀況。

健康運

本週會累過頭，身體哪裡不舒服要馬上看醫生。



【羊】總運解析 ★★★

本週運勢中等。

本週有事業運及貴人運，是同業相互幫忙及異業結盟的一週。

30歲屬羊，本週注意對新人要有耐心，來日是幫你的。

財富運

本週是正財運，專注本業，有些意外支出要注意和三思。

事業運

本週有貴人運。同業來靠近了解配合也是可行之事，可以評估。

桃花運

未婚的朋友，和另一半討論婚禮一事。

已婚的朋友，注意要多溝通，多尊重小孩。

健康運

注意支氣管的問題，早上起床喝杯溫水，晚上睡前喝杯熱水。避免感冒。

【猴】總運解析 ★★★

本週運勢中等。

本週事業運弱，要先付出時間、資源，對客戶多一點同理心。

29歲屬猴，本週注意多加強自己的專業。

財富運

本週財運旺，可買大樂透。靠定額定存才能存下錢。

事業運

延續上週工作量小，是檢視自己的實力及主管帶人的能力。

桃花運

未婚的朋友，本週跟另一半戶外踏青。

已婚的朋友，本週要放自己假。

健康運

本週注意腰部的問題，別熬夜早點睡，三餐正常吃飯。



【雞】總運解析 ★★★

本週運勢中等。

本週是事業運旺，是發展新人脈也是貴人力挺的一週。

40歲屬雞，本週注意交通安全的問題。

52歲屬雞，本週注意感情的問題。

財富運

本週走正財運，專注本業，不能投資博弈，避免破財，別貪心。

事業運

有貴人運，是豐收的一週。多出門走動，往中部走開發新人脈。

桃花運

未婚的朋友本週注意另一半的身體狀況。

已婚的朋友本週注意聆聽先生心裡最深的聲音。

健康運

本週注意心臟問題，檢查糖尿病的指數，多注意多喝水，別熬夜。



【狗】總運解析 ★★★

本週運勢中等。

本週事業運及桃花運旺，是忙亂的一週，要注意合約細節，別忙中出錯。

27歲屬狗，本週請注意交通安全，注意別開快車。

財富運

本週有正財運。專注本業，不要做任何決策及決定。

事業運

本週事業運旺，貴人主動幫忙，緣分在桃竹苗，好好把握開發新人脈。

桃花運

未婚的朋友，請注意另一半的精神狀況。

已婚的朋友，請注意跟小孩要有耐心溝通。

健康運

本週注意筋骨痠痛的問題，別拖成大病，要看醫生。



【豬】總運解析 ★★★

本週運勢中等。

本週事業運弱、工作運弱，是意興闌珊的一週，也是有些事情想不透的一週。

38歲屬豬，本週身體微恙。

財富運

有正財運，專注本業。有一點小偏財，可買刮刮樂。

事業運

本週運弱勢，整理客戶資料及拜訪舊客戶的一週。

桃花運

未婚的朋友，本週告白約會都會成功。

已婚的朋友，注意要言而有信。

健康運

本週注意血壓問題，走路要小心避免撞到頭。

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