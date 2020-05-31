　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

忙翻容易做白工！12生肖「工作運勢」揭曉...小心得罪主管、廠商

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼牛頭,占卜,星座,女孩。（圖／翻攝自pixabay）

▲屬牛的這周有長輩貴人運。（圖／翻攝自pixabay）

文／昱修院

想知道你本週(06/01-06/07)運勢如何嗎？
本週三個需要特別注意的生肖：

屬虎的朋友，本週注意有做白工的狀況發生。
屬龍的朋友，本週注意說話技巧，不要白目說錯話，得罪廠商。
屬狗的朋友，本週注意很多進行中的案子出現變數，別灰心還有機會。

請繼續往下閱讀...

【鼠】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週是重戰旗鼓的一週，多點耐心多點信心，勤勞點可吸引貴人相助。

36歲屬鼠，本週是發揮實力的好時機，展現能力讓上司看見你的實力。

財富運
 本週有正財運。專注本業，不宜投資，不宜作資產規劃。

事業運
本週有貴人運但弱，要靠自己，有些事要量力而為，別強出頭。

桃花運
 單身的朋友，有空多陪陪另一半。
已婚的朋友，不要把工作上的壓力帶回家。

健康運
注意腳筋骨的問題，要適時休息且找時間補眠。

【牛】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週工作運及事業運出現小人，有難以發揮的情形出現，莫心急、莫煩燥。

48歲屬牛，注意身體要減重，注意三高，本週適合去體檢。

財富運
本週是正財運，專注本業。可以整理手上的股票，考慮做規劃。

事業運
本週有貴人運且是長輩，多打電話關心，談話中名單就出現，要把握。

桃花運
單身的朋友，本週和另一半可討論結婚事宜。
已婚的朋友，本週跟母親好好培養感情，多聽母親說話。

健康運
注意腰部痠痛的問題要看醫生，多喝水，不要一忙就忘。

【虎】總運解析 ★★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週事業運旺，有貴人，但是緣分在外縣市。

35歲屬虎，本週是好好被人利用的一週，代表你有被利用的價值。

財富運
本週有正財運及偏財。本週可買大樂透，或捐款給孤兒院。

事業運
本週有貴人運旺但緣份在外縣市，多勤勞，走動、走動增加人脈。

桃花運
未婚的朋友，本週可以求婚成功，多說甜言蜜語。
已婚的朋友，本週要關心另一半的身體及小孩情緒。

健康運
本週要注意青光眼的問題，女生注意腰酸背痛的問題。

【兔】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週事業運旺、貴人運旺，所以是忙碌的一週，注意細節別忙中出錯。

34歲屬兔，本週注意話好好說，別急著說，以免得罪上司。

財富運
本週走正財，專注本業，提升素質很重要。

事業運
本週事業運旺，貴人多，注意話好好說，慢慢說，靜下心來，這樣團隊的力量更上一層樓。

桃花運
未婚朋友本週注意別一急就說錯話。
已婚朋友本週可規劃跟家人安排家族聚會。

健康運
本週注意牙痛的問題，腳抽筋的問題也要注意。


【龍】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週事業運旺，注意別忙中出錯，要請主管及團隊幫忙。

45歲屬龍，本週注意說話的內容，注意誠信問題，不然惹禍上身。

財富運
本週有正財運，專注本業，注意有些意外開銷出現。

事業運
本週有貴人運，是忙碌又混亂的一週，注意簽約條款及細節。

桃花運
未婚的朋友，本週適合拜訪家長。
已婚的朋友，給自己放個假。

健康運
請注意血壓要讓血壓穩定，早點睡別熬夜。


【蛇】總運解析★★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢上等。
本週工作運旺，事業運旺，是忙碌也是新人報到的一週。

32歲屬蛇，本週注意跟上司的相處，不然會影響升遷。

財富運
 本週有正財運，專注本業。適合規劃買保險。

事業運
有貴人運，是擴展版圖的好時機，要好好把握，年長者要接受年輕人的做法。

桃花運
未婚的朋友本週要加緊腳步求婚。
已婚的朋友本週還未完成的事趕快啟動。

健康運
注意筋骨痠痛的問題，別打電動，別聊天，多喝水。

【馬】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週有事業運、貴人運，是簽約收單、業績長紅的一週。

31歲屬馬，本週是收單的一週，要謙卑一點，別樹立小人。

財富運
本週有正財運，專注本業，小心理財，有意外支出要注意。

事業運
有貴人運，貴人是長輩，多參加不同領域的聚會及活動。

桃花運
已婚的朋友，注意另一半的交友狀況。
未婚的朋友，注意另一半的工作狀況。

健康運
本週會累過頭，身體哪裡不舒服要馬上看醫生。


【羊】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週有事業運及貴人運，是同業相互幫忙及異業結盟的一週。

30歲屬羊，本週注意對新人要有耐心，來日是幫你的。

財富運
本週是正財運，專注本業，有些意外支出要注意和三思。

事業運
本週有貴人運。同業來靠近了解配合也是可行之事，可以評估。

桃花運
未婚的朋友，和另一半討論婚禮一事。
已婚的朋友，注意要多溝通，多尊重小孩。

健康運
注意支氣管的問題，早上起床喝杯溫水，晚上睡前喝杯熱水。避免感冒。

【猴】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週事業運弱，要先付出時間、資源，對客戶多一點同理心。

29歲屬猴，本週注意多加強自己的專業。

財富運
本週財運旺，可買大樂透。靠定額定存才能存下錢。

事業運
延續上週工作量小，是檢視自己的實力及主管帶人的能力。

桃花運
未婚的朋友，本週跟另一半戶外踏青。
已婚的朋友，本週要放自己假。

健康運
本週注意腰部的問題，別熬夜早點睡，三餐正常吃飯。


【雞】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週是事業運旺，是發展新人脈也是貴人力挺的一週。

40歲屬雞，本週注意交通安全的問題。
52歲屬雞，本週注意感情的問題。

財富運
本週走正財運，專注本業，不能投資博弈，避免破財，別貪心。

事業運
有貴人運，是豐收的一週。多出門走動，往中部走開發新人脈。

桃花運
未婚的朋友本週注意另一半的身體狀況。
已婚的朋友本週注意聆聽先生心裡最深的聲音。

健康運
本週注意心臟問題，檢查糖尿病的指數，多注意多喝水，別熬夜。


【狗】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週事業運及桃花運旺，是忙亂的一週，要注意合約細節，別忙中出錯。

27歲屬狗，本週請注意交通安全，注意別開快車。

財富運
本週有正財運。專注本業，不要做任何決策及決定。

事業運
本週事業運旺，貴人主動幫忙，緣分在桃竹苗，好好把握開發新人脈。

桃花運
未婚的朋友，請注意另一半的精神狀況。
已婚的朋友，請注意跟小孩要有耐心溝通。

健康運
本週注意筋骨痠痛的問題，別拖成大病，要看醫生。


【豬】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週事業運弱、工作運弱，是意興闌珊的一週，也是有些事情想不透的一週。

38歲屬豬，本週身體微恙。

財富運
有正財運，專注本業。有一點小偏財，可買刮刮樂。

事業運
本週運弱勢，整理客戶資料及拜訪舊客戶的一週。

桃花運
未婚的朋友，本週告白約會都會成功。
已婚的朋友，注意要言而有信。

健康運
本週注意血壓問題，走路要小心避免撞到頭。

★更多信息請造訪「昱修院｣臉書粉絲專頁。

ET快訊
LIVE／錯過五月天線上開唱「現在再聽一次」！　ETtoda
快訊／口罩解禁7-11跟上！每片5元…限量搶購方式曝光
快訊／w-inds.成員閃電退團！　患病身心重創
五月天唱一半「3重量級嘉賓」驚喜現身　粉全嗨瘋
快訊／「非裔之死」美國暴動擴散　外交部緊急宣布紅色旅遊警示
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／口罩解禁7-11跟上！每片5元…限量搶購方式曝光

女員工值大夜班「開罰100萬」！華航提告輸了　關鍵法條曝光

跑外送撐家計！女子遭軟爛夫「硬搶現金」…路邊崩潰大哭

快訊／「非裔之死」美國暴動擴散　外交部緊急宣布紅色旅遊警示

忙翻容易做白工！12生肖「工作運勢」揭曉...小心得罪主管、廠商

淡海輕軌票價5折！優惠日期、支付方式曝光

快訊／5縣市「大雨警戒」！強降雨突襲大台北　大雷雨彈灌1小時

80款口罩花色曝光！網曬一張「MIT台灣圈」　中衛官方回應

獨／國軍光榮退場　口罩國家隊淚謝！無名英雄「紡織所」責任未了…曝淨新下一步

猛吹冷氣將多繳410元！「夏月電價」6/1來了　賺獎勵金方式出爐

伊能靜和婆婆聯盟…指使老公搬家具　「床墊地毯電視」都不要：我就是個作精

高雄消防員訓練攀4公尺梯重摔　喀嚓！脊椎骨折恐癱...送醫搶救

潤娥30歲生日送福利「Cover男團舞」　帥跳EXO《Love Shot》.BTS《ON》！

撞倒阿嬤！他付500元擦藥費想走　熱心男勸阻反遭罵「干你什麼事」

他暴打80歲嬤「頭破血流、骨折」法院判無罪：精神障礙須治療2年

楊丞琳掀衣炸出3條線「腹肌在這邊」　狂玩《動森》呼籲身邊人：可以follow流行腳步嗎

懷疑女兒交男友！陽台偷窺行蹤 結局超展開...網：標準台式老媽

CNN記者直播中被警察上銬帶走　黑人遭警壓脖慘死引爆全美抗議

林志穎小時候香菇頭「被誤認成女孩」！　黑歷史曝光「脫褲大喊我是男生」ＸＤ

以為買新玩具！汪叼「愛的小手」　去結帳超嗨...網笑：回家就知道XD

快訊／口罩解禁7-11跟上！每片5元…限量搶購方式曝光

女員工值大夜班「開罰100萬」！華航提告輸了　關鍵法條曝光

跑外送撐家計！女子遭軟爛夫「硬搶現金」…路邊崩潰大哭

快訊／「非裔之死」美國暴動擴散　外交部緊急宣布紅色旅遊警示

忙翻容易做白工！12生肖「工作運勢」揭曉...小心得罪主管、廠商

淡海輕軌票價5折！優惠日期、支付方式曝光

快訊／5縣市「大雨警戒」！強降雨突襲大台北　大雷雨彈灌1小時

80款口罩花色曝光！網曬一張「MIT台灣圈」　中衛官方回應

獨／國軍光榮退場　口罩國家隊淚謝！無名英雄「紡織所」責任未了…曝淨新下一步

猛吹冷氣將多繳410元！「夏月電價」6/1來了　賺獎勵金方式出爐

中職／方向對了不繞圈　林智平感謝貴人們

香港視帝爆大陸拍戲秘辛…女星主動給房號！　暗示「疊字+萬人迷」

虞書欣奪第2名「不牽劉雨昕的手」挨轟！　驚呆回應：為什麼你們這麼想？

陳時中和60組產業合拍行銷影片　盧秀燕大讚：防疫+拚經濟200分

幫貓主子拍網美照驚現一團「黑影」　網笑：求救打光師！

LIVE／錯過五月天線上開唱「現在再聽一次」！　ETtoday星光雲重播中

中職／卡本特球速下滑　曾總提醒注意天氣

就是不洗澡！頑固柴化身湯姆克魯斯　神還原「迫降」畫面

五月天神隱近5個月曝近況 阿信語出驚人：我都在看瑪莎老婆！

快訊／口罩解禁7-11跟上！每片5元…限量搶購方式曝光

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

生活熱門新聞

「台北→墾丁」破費萬元！專家曝真相

發票沒中卻爽拿2000獎金　網新招：很好中！

全家、萊爾富6/2起開賣口罩

盜台灣粉專到越南賣！駭客「霸佔網紅臉書」

涼菸、晶球要消失了！衛福部《菸害防制法》禁賣

醫查房見「產夫累趴」霸床睡翻：太無解！

好驕傲　韓粉曬前金區國際級馬路

屏東全靠墾丁在撐？內行搖頭...大推超強小鎮

一張圖曝台灣上空出現「出梅指標」

過年全家東部遊　半夜衣櫃傳敲打聲

即／5縣市大雨！大雷雨彈灌1小時

室友「邊洗澡邊尿地」他崩潰　網喊正常

車上有安全帽不戴「寧被開單」　網秒懂苦衷

好市多邪惡上架「菠蘿奶油泡芙」　她笑勸別買

更多熱門

相關新聞

玩股票會吃土！專家曝「本周不宜投資」生肖Top4

玩股票會吃土！專家曝「本周不宜投資」生肖Top4

想知道你本週(05/25-05/31)運勢如何嗎？本週三個需要特別注意的生肖：屬虎的朋友，本週要注意開車不要超速，不然就吃紅單。屬龍的朋友，本週注意公事私事全部攪和在一起，要注意身體，注意血壓。屬馬的朋友，本週注意凡事低調，不要逞口舌之爭，先忍忍。

12生肖6月財運！這「4生肖」正、偏財擋不住

12生肖6月財運！這「4生肖」正、偏財擋不住

屬雞從小美人胚！會「越長越漂亮」生肖女Top4

屬雞從小美人胚！會「越長越漂亮」生肖女Top4

12生肖健康運揭曉！專家曝「1生肖」當心子宮肌瘤

12生肖健康運揭曉！專家曝「1生肖」當心子宮肌瘤

這3生肖最近別亂花錢...否則準備「吃土」

這3生肖最近別亂花錢...否則準備「吃土」

關鍵字：

小曼老師生肖昱修院

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

王晴上《玩很大》被轟臭臉道歉了！

象龜泡澡掉出第五條腿　飼主急了

女東區ZARA「車震」被逮　網紅曾直擊嚇逃

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

丫頭登記臉超臭「今天不結了啦！」

20歲女醉倒遭性侵　驚醒發現內褲有味道

首批只有2萬盒！全家開賣口罩「每片低於5元」

台灣人開什麼車「年收入最高」？

阿嬤餵菜吃不夠！肥蝸翻垃圾覓食

蘇揆視察榮總屏東分院問停車位　院長回「大概」挨刮

李宗瑞翻版　外商銀行副總拍10女激戰片

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

「台北→墾丁」破費萬元！專家曝真相

王中平女兒超正！5仙氣美照電暈6千網友

住院醫師離奇死亡　陳屍住家附近

更多

最夯影音

更多
伊能靜和婆婆聯盟…指使老公搬家具　「床墊地毯電視」都不要：我就是個作精

伊能靜和婆婆聯盟…指使老公搬家具　「床墊地毯電視」都不要：我就是個作精
高雄消防員訓練攀4公尺梯重摔　喀嚓！脊椎骨折恐癱...送醫搶救

高雄消防員訓練攀4公尺梯重摔　喀嚓！脊椎骨折恐癱...送醫搶救

潤娥30歲生日送福利「Cover男團舞」　帥跳EXO《Love Shot》.BTS《ON》！

潤娥30歲生日送福利「Cover男團舞」　帥跳EXO《Love Shot》.BTS《ON》！

撞倒阿嬤！他付500元擦藥費想走　熱心男勸阻反遭罵「干你什麼事」

撞倒阿嬤！他付500元擦藥費想走　熱心男勸阻反遭罵「干你什麼事」

他暴打80歲嬤「頭破血流、骨折」法院判無罪：精神障礙須治療2年

他暴打80歲嬤「頭破血流、骨折」法院判無罪：精神障礙須治療2年

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面