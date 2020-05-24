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玩股票會吃土！專家曝「本周不宜投資」生肖Top4...認真工作才實在

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貧窮,月光族,沒錢,吃土。（圖／記者李佳蓉攝）

▲想知道你本週運勢如何嗎？（圖／記者李佳蓉攝）

文／昱修院

想知道你本週(05/25-05/31)運勢如何嗎？
本週三個需要特別注意的生肖：

屬虎的朋友，本週要注意開車不要超速，不然就吃紅單。
屬龍的朋友，本週注意公事私事全部攪和在一起，要注意身體，注意血壓。
屬馬的朋友，本週注意凡事低調，不要逞口舌之爭，先忍忍。

請繼續往下閱讀...

【鼠】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週是本月最後一週，是勞心勞累的追業績，在事業上打拼。

36歲屬鼠，本週是展現才能的一週，也是穩定軍心的一週。

財富運
本週有正財運，專注本業，家中家電有些損壞，要換新。

事業運
本週有貴人運，貴人是長官或是長輩，多多關心、多聯絡。

桃花運
單身的朋友，跟另一半到戶外踏青。
已婚的朋友，帶著家人及小孩全家聚餐。

健康運
注意頭痛的問題，注意血壓狀況，別太勞累，找時間休息補眠。

【牛】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週工作運及事業運出現難題，可尋求長官及團隊的資源和幫忙。

48歲屬牛注意身體要減重注意三高，開車騎車要注意擦傷。

財富運
本週走正財多於偏財，可以整理手上的資產，考慮考慮做規劃。

事業運
本週有貴人運且是異性，多開口要求才有機會，辛苦付出會有成果。

桃花運
單身的朋友，本週和另一半會遇上一些難題，請客觀應對。
已婚的朋友，本週跟小孩好好培養感情，多聽小孩說話。

健康運
注意牙齒痠痛的問題要看醫生，多喝水不要一忙就忘記喝，要早睡早起。

【虎】總運解析 ★★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週事業運旺但財運弱，要注意。是整理應收帳款和追帳的一週。

35歲屬虎，本週混亂的一週，工作的事、家中的事全攪和在一起。

財富運
本週有正財運及偏財，本週可買刮刮樂，不宜投資。

事業運
本週有貴人運，貴人會協助你，讓你的專業才華受肯定、受廠商肯定。

桃花運
未婚的朋友，本週可以告別成功，可多說甜言蜜語。
已婚的朋友，本週注意父親的身體，提醒多運動，以防中風。

健康運
本週要注意眼睛老花的問題，女生注意婦科問題。

【兔】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週工作上有小人要注意，注意簽約細節以免造成公司損失。

34歲屬兔，本週注意不要因求好心切，跟上司有口舌之爭。

財富運
本週走正財，專注本業，無偏財，不宜投資，不宜規畫。

事業運
本週的業務人員有新朋友轉介紹，要有耐心，要運用團隊的力量更上一層樓。

桃花運
未婚的朋友，本週靜下心來思考目前交往的這位跟父母親的相處狀況。
已婚的朋友，本週可規劃跟家人安排家族聚會。

健康運
本週注意頭痛問題，腳抽筋問題要注意。


【龍】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週事業運旺，是報告企劃及決策的一週，要謹慎一點。

45歲屬龍，本週多注意自己及另一半的身體，以免憾事發生。

財富運
本週有正財運，專注本業且一直在付出。但對家人要注意，別寵壞家人，不上班要你養。

事業運
本週有貴人運，但要懂得變通，人脈存摺要做好，溝通上要做好。

桃花運
未婚的朋友，本週適合小倆口，有個燭光晚餐。
已婚的朋友，多關心小孩的交友狀況。

健康運
請注意壓力太大容易血壓高，要讓血壓穩定，早點睡別熬夜。


【蛇】總運解析★★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢上等。
本週工作運及事業運旺，是執行企畫發表的一週。

32歲屬蛇，本週要注意交通安全，避免擦撞。

財富運
本週有正財運，專注本業，是適合投資理財及創業的一週。

事業運
有貴人幫你介紹客戶，但要親力親為的服務，也是可以擴展版圖的好時機。

桃花運
未婚的朋友本週加緊腳步，不然另一半要變心。
已婚的朋友本週加緊腳步，有買車買房一事要決定。

健康運
注意筋骨痠痛的問題，早點睡別熬夜，別打電動別聊天。

【馬】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週是事業運，有小人，宜改變策略、低調些，凡事忍一下，別強出頭。

31歲屬馬，本週可放輕鬆去遊山玩水。

財富運
本週有正財運，專注本業，小心理財不宜投資。

事業運
有貴人運，貴人是同事，多參加外部的聚會及活動。

桃花運
已婚的朋友，注意小孩的交友狀況。
未婚的朋友，談談未來計畫或規劃。

健康運
本週壓力大，感覺身體不舒服卻不看醫生。


【羊】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週有事業運及貴人運，精神壓力大容易口出惡言，要注意。

30歲屬羊，本週注意別求好心切，嚇跑新人，要注意說話口條。

財富運
本週是正財運，專注本業，多的開銷是花費在人際關係上。

事業運
本週有貴人運。有些事不能拖，加緊腳步、親力親為才行。

桃花運
 未婚的朋友，和另一半討論買房、買車登記一事。
已婚的朋友，注意多溝通、多尊重另一半。

健康運
注意腳痠問題，注意腳踝別扭傷，早睡早起，多喝水。

【猴】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週事業運弱，先按兵不動，是調養生息的一週，保持心情愉快。

29歲屬猴，本週注意缺乏執行力的人，要注意細節。

財富運
本週財運旺，可買刮刮樂，可約會花錢買回憶。

事業運
本週工作量小，是檢視自己的實力及主管帶人的能力。

桃花運
未婚的朋友，本週跟另一半看場電影。
已婚的朋友，本週要回娘家走走。

健康運
本週要注意心臟上的問題，別太激動，保持心情平穩。


【雞】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。

本週是事業運平平，有小人來亂，注意被暗箭傷人。

40歲屬雞，本週注意金錢借貸的問題。
52歲屬雞，本週注意借錢的問題。

財富運
本週走正財運，專注本業，別管嫌事，避免破財，別心軟。

事業運
有貴人運，緣份在中部，是開闊市場的好機會，為自己打拼。

桃花運
未婚的朋友本週注意另一半的爛桃花。
已婚的朋友本週注意聆聽孩子心裡最深的聲音。

健康運
本週注意腸胃的問題，檢查糖尿病的指數，多注意，多喝水。


【狗】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週工作及桃花運平平，好好經營人脈，朋友是你的貴人。

27歲屬狗，本週多主動出擊，跟兩年以上的朋友多聯繫。

財富運
本週有正財運，專注本業，不要投資股票也不賭博。

事業運
本週在工作上，是意興闌珊及霧裡看花的一週。

桃花運
未婚的朋友，請注意自己爛桃花。
已婚的朋友，請注意跟另一半口舌之爭，請多多忍讓。

健康運
本週注意跌傷、刀傷，多休息，不要熬夜，盡量坐車。


【豬】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週事業運旺，工作運旺。佈局很重要，跟主管相互配合，創造高峰。

38歲屬豬，本週是企畫執行的一週，注意細節。

財富運
有正財運，專注本業，有些投資本週可以回收回來。

事業運
本週運旺，會忙到時間不夠用，要請團隊幫忙，以免忙中有錯。

桃花運
未婚的朋友，請朋友轉介紹，才能遇到妳的正緣。
已婚的朋友，答應的事要做到。

健康運
本週注意腳痠問題，走路要小心，避免跌倒。

★更多信息請造訪「昱修院｣臉書粉絲專頁。

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