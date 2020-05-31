香港政務司長：美國長年從港賺順差「無懼外國制裁威脅！」

▲香港政務司長張建宗。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國總統川普29日批評「港版國安法」，並宣布將展開制裁。香港政務司長張建宗31日指出，美國從香港長年賺取貿易順差，一年高達2000億美元，是其全球貿易夥伴中最高的，香港本地產品出口到美國則只有37億港元，「我們有能力，有決心，有信心抵禦無理的恐嚇，無懼外國提出的制裁和威脅。」

張建宗在網誌上表示，只要沒做出「分裂國家」「顛覆國家政權」「組織實施恐怖活動」「外部勢力干預香港」等行為與活動，絕大部分香港市民及外來投資者的半點也不用擔憂國家安全立法。

張建宗提到，國際形勢愈趨多變複雜，香港作為一個特區，對內面對「港獨」、「自決」等組織公然挑戰中央和特區政府的政權，對外須抵抗變本加厲的外部勢力介入香港事務，加上目前香港維護國家安全的法律制度和執行機制並不完備，形同虛設，已經成為國家安全風險的缺口，「若香港長期處於『國安不設防』的狀況，不但嚴重影響香港自身的安全和繁榮穩定，更影響國家的整體安全。國安立法可有效防控國家安全風險，同時確保香港長治久安。」

▼美國總統川普。（圖／路透社）



張建宗還說，自全國人大開始審議國安立法以來，本地一些別有用心的人又再造謠煽暴，製造恐慌，誣蔑國安立法會令「一國兩制」名存實亡、令香港失去高度自治地位等，這些說法全屬無稽之談，某些外國政客亦頻頻作出高調攻擊，指控國安立法有違《基本法》、「一國兩制」及高度自治，削弱香港人的人權及自由，「為改變對港政策，他們甚至威脅制裁中國及香港。」

張建宗表示，這些本地以至外國政客的惡意言論、批評及舉措，根本是出於政治考慮，企圖打擊國家，用心昭然若揭，「特區政府必須嚴辭反駁，明確及強烈反對外國政府以任何形式干預香港特區的內部事務，對香港高度自治情況作出嚴重失實及偏頗的言論。」

▼香港經濟跌入谷底。（圖／路透社）



張建宗提到，美國從香港長年賺取貿易順差，是其全球貿易夥伴中最高的。在2019年，香港和美國的貨物貿易總額是5170億港元，而香港本地產品出口到美國只是37億港元。根據美方的數字，美國從香港賺取的貿易順差在2019年超過2000億港元，若在服務業及投資等其他方面施加制裁，在香港的1300間美國企業會受打擊。

張建宗指出，作為根基堅實的國際金融商業中心，香港擁有非常穩健的金融體系和監管制度，以及健全的財政儲備。香港有良好的法治、司法獨立、自由開放的貿易政策和公平的競爭環境、低稅率、世界級的航運基礎設施、自由港地位、優越的地理位置、優質及靈活的勞動人口，以及內地經濟持續開放所帶來的獨特優勢，「只要我們堅韌不屈，沉著應戰，上下一心，我們定必經得起風暴逆境的考驗。」

張建宗強調，香港與祖國緊密相連，是命運共同體，我們有能力，有決心，有信心抵禦無理的恐嚇，無懼外國提出的制裁和威脅，「特區政府會全力配合全國人大常委會及早完成相關立法工作，過程中會積極反映香港特區具體情況。」