室友「邊洗澡邊尿地」浴室留痕跡！他聞味崩潰　一票網淡定喊正常

▲洗澡示意圖。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張嘉晏／綜合報導

在外承租「雅房」費用雖然比較便宜，但缺點是要和他人共用浴室，萬一遇到雷室友就會十分困擾。一名網友就表示，他發現室友會邊洗澡邊在地上上小號，而非上在馬桶裡，沒沖乾淨時導致整間浴室都是騷味，令他不堪其擾。不過貼文一出，不少人都淡定表示「正常」，認為此舉還能順帶省一些水。

一名男網友在PTT八卦板上大吐苦水，他表示自己住在和室友共用浴室的雅房，然而他最近發現，不熟的室友會在洗澡時邊上小號，直接尿在地板上，令他相當不解，「明明旁邊就有馬桶。」

請繼續往下閱讀...

至於為何會發現室友有「邊尿邊洗澡」的行為，原PO說是因為發現浴室常散發著一股尿味，而且有時對方還沒有把地上的尿沖乾淨，讓他很是困擾，「如何跟不認識的朋友靠北？」

▲原PO認為馬桶就在旁邊，為何不直接上在裡面就好？（圖／取自pakutaso）

抱怨文貼上網，有部分鄉民直喊噁表示，「下次他洗澡前倒漂白水濃縮在地上」、「 噴滿漂白水，殺菌先」、「噁心，不能接受」、「磁磚縫隙會卡一堆尿垢，很難清掉」、「以尿制尿」。

然而也有另一派網友提出看法，認為邊洗邊尿可以省一次沖馬桶的水量，且很多人都會這樣做，「洗澡水洗的還比沖馬桶乾淨，臭味應該是馬桶」、「環保阿！你不知道這樣多省水」、「正常吧」、「不太可能沖不乾淨」。

►過期票券復活了！



舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉！