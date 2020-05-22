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遠航退票申報1.4億元！民航局6月啟動退款作業

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▲▼遠航停飛,遠東航空。（圖／記者李毓康攝）

▲遠東航空遭民航局廢止證照。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

遠東航空去年無預警停航，遭交通部民航局廢止證照，民航局表示，消費者退票登記於4月15日截止，共有近12萬筆申請退票，申報金額約1.4億元，預計將於6月起陸續退還款項。

民航局表示，遠航去(108)年12月無預警停航，經民航局報請交通部廢止其民用航空運輸業許可。由於遠航停航前即已出現航機異常故障增加、財務風險升高等跡象，民航局於107年要求業者建立旅客預付票款保障機制，由遠航委託律師設立消費者信託財產專戶，遠航停航後，保障機制即刻啟動。

請繼續往下閱讀...

民航局表示，交通部於今(109)年1月31日廢止遠航民用航空業許可後，遠航委託之律師於2月10日公告受理退票至4月15日止，總計受理登記11萬8千多筆，申報金額約1.4億元，由於信託財產現金計有1.68餘億元，專戶現金確定足以支應已登記退票之金額。

▲▼遠航MD-82機隊,遠東航空。（圖／記者李毓康攝）

▲遠航退款作業將於6月撥款。（圖／記者李毓康攝）

民航局表示，目前遠航委託之律師仍進行資料審查作業，預計6月中公告後開始退款，申請退票旅客可持續注意遠航官網（網址: https://www.fat.com.tw/)公告資訊。

另外，律師審查資料過程中，發現部分以信用卡購票之旅客僅向遠航辦理退票登記，並未向發卡銀行申請爭議帳款，此類旅客辦理退費時，需將退款之帳戶資料提供予遠航，相關作業方式，亦將於遠航官網公布。

退票作業辦理完畢後，專戶剩餘之款項，遠航委託之律師將依信託契約歸還遠航。

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